Билеты РЖД с декабря можно будет купить за 120 дней

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) с декабря начнут продавать билеты на поезда дальнего следования за 120 дней до отправления. Об этом сообщил руководитель департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Максим Шнейдер.

«Принято решение о вводе действия нового графика в декабре текущего года. Мы открываем глубину продажи за 120 суток, то есть уже в декабре откроется продажа на апрель», - сказал он.

В 2016 г. билеты на поезда дальнего следования можно приобрести за 60 дней. Ранее этот срок составлял 45 дней.