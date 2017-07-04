Дума попросит Путина о признании в России водительских прав граждан Киргизии

Депутаты Госдумы рассмотрят проект обращения к президенту Владимиру Путину о признании в России водительских прав граждан Киргизии, если они в России работают или занимаются предпринимательством. Как передает ТАСС, это сообщил первый вице-спикер Думы Иван Мельников. Вопрос включен в повестку пленарного заседания 5 июля. «Это в некотором смысле обращение, чтобы на граждан Киргизии распространялся тот же порядок, о котором мы недавно говорили в отношении граждан Белоруссии», - уточнил Мельников.