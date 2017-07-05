Анатолий Сердюков избран председателем совета директоров «Роствертола»

Председателем совета директоров авиастроителельной компании «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») избран бывший министр обороны России, индустриальный директор авиационного комплекса «Ростеха» Анатолий Сердюков, говорится в сообщении предприятия.

В новый состав совета были избраны гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский, гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, бывший начальник следственного департамента МВД РФ Александр Савенков, заместитель гендиректора «Вертолетов России» по безопасности Николай Грязнов, управляющий директор «Роствертола» Петр Мотренко, директор по экономике и финансам «Ростеха» Кирилл Федоров и руководитель проектов по корпоративной работе «Ростеха» Гульнара Файзиматова.

Ранее Сердюков был переизбран в совет директоров «Вертолетов России» и вошел в совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).





Кроме того, Сердюков вошел в новый состав совета директоров ПАО «Камаз».