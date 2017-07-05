Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 5 июля 2017 года

Политика

Дональд Трамп в среду отправился в свою вторую заграничную поездку в качестве президента США. Ему предстоит впервые встретиться с президентом России Владимиром Путиным и обсудить с иностранными лидерами угрозу, связанную с Северной Кореей читать на WSJ.com

Польша готовится оказать очень теплый прием Дональду Трампу на этой неделе. С помощью его визита она хочет подчеркнуть свои амбиции и показать себя лидером Центральной и Восточной Европы, противостоящим Западной Европе читать на WSJ.com читать на FT.com

Северная Корея и США повышают ставки в своем противостоянии. В ответ на запуск Северной Кореей ее первой межконтинентальной баллистической ракеты США и Южная Корея провели совместные учения и тоже запустили ракеты. Ситуация становится главным испытанием для внешней политики Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

США предупредили Северную Корею, что готовы к военным действиям в случае провокации. Пхеньян в среду заявил о своих новых достижениях в разработке баллистических ракет читать на WSJ.com

Немецкие власти во вторник предупредили, что Россия и еще несколько стран могут попытаться вмешаться во всеобщие выборы в Германии в сентябре посредством кибератак. Как они утверждают, целью может быть не помощь той или иной партии, а намерение подорвать демократию в стране читать на FT.com

Катар заявил во вторник, что готов провести переговоры с арабскими государствами ради урегулирования дипломатического кризиса, но они не должны диктовать ему свои условия. В полночь истек крайний срок для выполнения списка их требований читать на FT.com

Генпрокурор Венесуэлы Луиза Ортега в этом году неожиданно превратилась из лояльной правительству фигуры во влиятельного оппозиционера. В телеобращении во вторник она назвала Верховный суд нелегитимным «цирком» и раскритиковала президента Николаса Мадуро читать на FT.com

Точка зрения

Владимир Путин и Дональд Трамп во время своей первой встречи на этой неделе не смогут избежать разговора о Сирии. Преднамеренно или нет, но Россия и США конкурируют там друг с другом. Вопрос в том, побеждает ли Россия сейчас на Ближнем Востоке, где до сих пор доминировали США. Похоже, что она впереди по очкам. Но Путину следует быть осторожным с объявлением о победе в Сирии, считает колумнист FT Дэвид Гарднер читать на FT.com

Экономика

Банк развития Китая и Российский фонд прямых инвестиций во вторник договорились о создании совместного инвестиционного фонда размеров 68 млрд юаней ($10 млрд). Также Внешэкономбанк получит от Банка развития Китая заем на 6 млрд юаней. Финансирование в юанях позволяет избежать санкций США читать на FT.com

Представители Федеральной резервной системы США дали понять, что они, вероятно, объявят о решении начать сокращение баланса центробанка в сентябре. При этом они хотят отложить следующее повышение процентных ставок до декабря, чтобы оценить реакцию рынков читать на WSJ.com

Европарламент во вторник поддержал новые правила, которые заставят работающие в ЕС транснациональные корпорации предоставлять детальную информацию о том, где они получают прибыль. Это должно помочь в борьбе с уклонением от налогов. Эти правила еще должны быть одобрены Еврокомиссией и государствами ЕС читать на WSJ.com

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп во вторник предупредил, что правительству придется отложить некоторые из запланированных мер по снижению налогов и дополнительно сократить госрасходы, чтобы бюджетный дефицит страны не превысил лимит ЕС на уровне 3% ВВП читать на WSJ.com читать на FT.com

В среду исполняется ровно 10 лет с тех пор, как Банк Англии в последний раз повышал процентные ставки. Из-за финансового кризиса и последующей рецессии ему пришлось опустить их до рекордно низкого уровня. Но теперь Центробанк близок к тому, чтобы наконец повысить их в этом году читать на FT.com

Индустрия

Развитие цифровых технологий ударило по производителям бумаги. Поэтому лесопромышленные компании, в частности финская Stora Enso, стараются расширить свой бизнес за счет альтернативных способов использования дерева, например для производства биотоплива и биоматериалов читать на FT.com

Бывшие трейдеры Glencore объявили о планах создать онлайн-платформу для торговли металлами Open Mineral. Это еще одна попытка изменить способ торговли сырьем читать на FT.com

Автомобили

С 2019 г. все новые модели Volvo будут электромобилями или гибридами. Таким образом, компания первой из традиционных автопроизводителей откажется от машин только с двигателями внутреннего сгорания читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Катар во вторник объявил о планах увеличить производство СПГ на 30% в течение семи лет, несмотря на нынешний дипломатический кризис в отношениях с другими арабскими государствами читать на WSJ.com

Финансы

Правительство Италии во вторник официально взяло под свой контроль проблемный банк Monte dei Paschi di Siena, рекапитализировав его на 5,4 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай отложил планы выдавать лицензии крупным технологическим компаниям для разработки систем оценки кредитоспособности потребителей на основе их активности в социальных сетях. Регуляторы обеспокоены возможным конфликтом интересов у этих компаний читать на FT.com

Еще около года назад британский провайдер платежных сервисов Worldpay думал о поглощении кого-то из американских конкурентов. Но падение курса фунта после референдума о Brexit сделало уже его целью для них. Участники отрасли стремятся к консолидации на фоне ее быстрого роста читать на FT.com

Worldpay договорилась о слиянии с американским конкурентом Vantiv. Интерес к ней также проявлял JPMorgan Chase. Worldpay оценена более чем в 9 млрд фунтов, включая долг читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

У Tencent возникли проблемы из-за дебатов в Китае о том, как долго детям можно играть в ее популярные видеоигры. Во вторник она представила систему, ограничивающую для детей время игры в ее хит Honour of Kings. Но это может негативно отразиться на выручке компании, поэтому во вторник рыночная капитализация Tencent сократилась на $15,1 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Такие компании, как Maersk, WPP и FedEx, до сих пор испытывают проблемы из-за масштабной кибератаки на прошлой неделе читать на FT.com

Медиабизнес

У Walt Disney проблемы не только с каналом ESPN. Рейтинги также упали у каналов Disney и Freeform, чья целевая аудитория — дети и молодежь читать на WSJ.com

Иностранные фильмы помогли увеличить кассовые сборы в Китае во II квартале на 20% в годовом выражении. В самом Китае было снято мало хитов, но власти смягчили ограничения на показ голливудских фильмов читать на FT.com

Потребительский рынок

Производители дронов ориентируются на коммерческие возможности их использования. Так, сельское хозяйство и некоторые другие сектора – одни из ключевых областей, где применяются дроны читать на FT.com

Чтобы подготовить открытие казино в Макао (стоимость проекта - $1,3 млрд), эксцентричный бывший банкир Стивен Хун купил 30 Rolls-Royce Phantom для перевозки богатых гостей, послал официантов учиться в Париж, нанял для консультаций потомка Людовика XIII. Теперь, после нескольких лет подготовки, его компания The 13 Holdings объявила, что может оказаться неспособной продолжать работу в качестве функционирующего предприятия. Антикоррупционная кампания в Китае сильно подорвала игорный бизнес и сектор роскоши в Макао читать на FT.com

Недвижимость

В Гонконге строительство офисов сейчас намного привлекательнее, чем гостиниц. Это связано со спадом туризма в последние годы и высоким спросом компаний на офисное пространство читать на WSJ.com

Менеджмент

Данные о размере вознаграждений руководителей компаний привлекают много внимания, но на самом деле часто они далеки от истины. Проблема в том, что оценить стоимость опционов на акции, составляющих значительную часть компенсации, трудно читать на WSJ.com

Чтобы повысить мотивацию гендиректоров, инвесторам следует обязать их владеть акциями компании в течении долгого срока, а не просто вознаграждать их опционами на акции в зависимости от достижения определенных целей читать на WSJ.com

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