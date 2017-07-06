Башкирия оценила в 45 млрд рублей затраты на приведение в порядок НПЗ «Башнефти»

Около 40-45 млрд руб. потребуется для устранения нарушений на нефтеперерабатывающих заводах «Башнефти», которые выявил Ростехнадзор. Как передает ТАСС, это заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов. По его словам, у «Роснефти» уже есть план по приведению в порядок этих заводов, скоро этот план должен быть принят.

По словам Хамитова, в «Башнефти» сейчас проходит переоценка состояния материальной части нефтеперерабатывающих заводов. «Нам всем казалось, что там лучший нефтеперерабатывающий комплекс страны. Но проверка Ростехнадзора показала, что около 3500 нарушений - мелких, средних, крупных - обнаружено во время эксплуатации этих предприятий. Есть простые, но в то же время ответственные узлы, которые требуют доработки», - заявил глава региона.

Нарушения были выявлены в ходе внеплановых выездных проверок, которые Ростехнадзор проводил в конце 2016 г. Ранее ТАСС сообщал, что Ростехнадзор уже согласовал программу «Башнефти» по устранению выявленных нарушений на НПЗ. Программа рассчитана до 2022 г., она предполагает реконструкцию или переоснащение некоторых объектов, которые были построены в 1950-1970-х гг.