Украина полностью прекратила поставки электроэнергии в Донбасс

«Укрэнерго» в полночь 26 июля полностью прекратила поставки электроэнергии в самопровозглашенную Донецкую народную республику. Об этом на своей странице в Facebook написал и. о. директора компании Всеволод Ковальчук. Поставки на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики Украина прекратила еще в апреле 2017 г.

«Потребности оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ, а также поставками из Российской Федерации, происходящими по линиям, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по ним не ведутся в общем сальдо "Украина - Россия - Беларусь", - написал Ковальчук.

Продолжение поставок в Донецкую область увязывалось с необходимостью завершения строительства новой линии электропередачи (ЛЭП) к Авдеевке, напоминает «Интерфакс-Украина».