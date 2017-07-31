«Еврохим» может направить 11,9 млрд рублей на дивиденды за первое полугодие 2017 года

Совет директоров «Еврохима» на заседании 28 июля рекомендовал направить на дивиденды 11,999 млрд руб., или 176,47 руб. из расчета на одну обыкновенную именную акцию по итогам первого полугодия 2017 г., говорится в материалах компании.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано определить 17 августа.

Основным акционером компании является Андрей Мельниченко, который через AIM Capital SE контролирует 90% акций компании. Еще 10% акций косвенно принадлежат генеральному директору группы Дмитрию Стрежневу.