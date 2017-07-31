«Интерфакс»: Ведомства согласны, чтобы Новак вновь возглавил совет директоров «Транснефти»

Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторг и Росимущество согласны пролонгировать полномочия министра энергетики Александра Новака в качестве председателя совета директоров «Транснефти».

Соответствующий проект директивы Минэкономразвития направило первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом документа.

Ранее сообщалось, что генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, бывший президент «Башнефти» Александр Корсик и президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль вошли в совет директоров «Транснефти». Свои места в совете сохранили: Новак, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, президент «Транснефти» Николай Токарев, управляющий директор компании Nord Stream II AG Матиас Варниг и председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот» Илья Клебанов.

Государство владеет 100% голосующих акций "Транснефти".