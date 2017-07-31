ФАС не отказалась от идеи ввести 18%-ный НДС на покупки в иностранных интернет-магазинах

Введение 18% НДС на покупки, совершенные в зарубежных интернет-магазинах, – это одна из возможностей, которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает для выравнивания условий работы российских и иностранных интернет-ритейлеров. Это «РИА Новости» сообщила начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

В марте замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство почти подготовило и в течение 1–2 месяцев представит правительству и общественности законопроект, касающийся взимания НДС с зарубежных интернет-площадок.

На вопрос, обсуждается ли возможность введения 18% НДС, Заева ответила: «Если упрощенно, как одна из мер такой вариант рассматривается. Но сказать, что ФАС готовит такой законопроект, нельзя. Мы рассматриваем комплекс мероприятий. Нельзя вырывать из контекста какой-то кусок и выдавать его как деятельность органа или рабочей группы. Это во-первых. Во-вторых, рабочая группа еще не пришла к решению. У нас недавно было заседание, и мы решили через две недели собраться и еще раз обсудить, потому что пока у нас не хватает данных для завершения полноценного анализа» (цитаты «Прайма»).

По словам чиновницы, в состав группы входят представители властей и российских и зарубежных интернет-магазинов. Группа изучает несколько моделей, которые могут обеспечить создание равных условий для российских и иностранных юрлиц при реализации товаров в сети интернет. «Пока никакой модели не отдано преимущество», – добавила она.