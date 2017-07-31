Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 июля 2017 года

Политика

В Венесуэле прошли выборы в созываемое президентом Николасом Мадуро конституционное собрание. Сторонники власти утверждают, что явка была высокой, противники – что ничтожной читать на WSJ.com

Споры Дональда Трампа с республиканцами обостряются. Конгрессмены уже хотят заняться налоговой реформой, но президент требует вернуться к вопросу отмены Obamacare, хотя все возможные варианты там так и не удалось реализовать. Серьезные расхождения наблюдаются и между теми, кто поддерживает напористый и агрессивный стиль Трампа, и противниками такого образа действий читать на FT.comчитать на WSJ.com

США все настойчивее требуют от Китая надавить на Северную Корею читать на WSJ.com

Дональд Трамп пытается установить дисциплину в своей администрации, поэтому назначает в нее все больше военных. Очередное свидетельство – назначение генерала Джона Келли главой администрации читать на FT.com

Противостояние между правительством Польши, которое хочет ограничить независимость судей, и Еврокомиссией становится спором о принципах работы Евросоюза и грозит вылиться в очередную проверку на его прочность читать на WSJ.com

Экономика

Семь из 11 стран ОПЕК добывают больше нефти, чем по соглашению о сокращении добычи. Причина – их бюджеты слишком сильно зависят от нефтяных доходов читать на WSJ.com

Всемирному банку исполняется 70 лет, и расширение сферы его деятельности, в частности, по управлению активами, вызывает как похвалы, так и критику читать на FT.com

Потребительская уверенность в 25 развивающихся странах – на 24-летнем максимуме читать на FT.com

Низкая безработица (она опустилась до уровня февраля 2009 г.) и инфляция представляют проблему для ЕЦБ, желающего начать сворачивать ультрамягкую денежную политику читать на WSJ.com

Индустрия

Четыре хедж-фонда объединяются, чтобы противостоять планам разделить появившегося в результате слияния гиганта DowDuPont. Они считают, что гендиректор Эндрю Ливерис сделает это неправильно читать на WSJ.com

Цены на железную руду и стальную арматуру сильно выросли в Китае в понедельник после очередных призывов правительства сократить избыток мощностей в черной металлургии читать на WSJ.com

Автомобили

Источником вдохновения для дизайнеров автомобилей, которые стараются придумать необычные формы для привлечения покупателей, становятся львы и балерины читать на WSJ.com

Тест-драйв Model 3 от Tesla читать на WSJ.com

Энергоресурсы

США думают, какие санкции ввести против нефтяного сектора Венесуэлы читать на WSJ.com

Финансы

HSBC выкупит акции на $2 млрд читать на FT.com

Pimco привлекала $50 млрд денег инвесторов – у нее появился новый звездный управляющий читать на FT.com

JPMorgan разработал робота, который будет покупать и продавать акции для клиентов максимально эффективно и по наилучшим ценам, учась на прошлых сделках читать на FT.com

Технологии

Apple убрала из своего магазина приложения (VPN), которые позволяют обходить цензуру в Китае читать на FT.com

Apple может отложить презентацию нового iPhone из-за проблем с поставкой компонентов читать на FT.com

Поддерживаемый правительством китайский фонд активно финансирует местные разработки в области полупроводников, но при этом сотрудничает с Intel и Qualcomm читать на WSJ.com

Samsung обошел Intel как крупнейший производитель чипов в мире, показали квартальные результаты обеих компаний, и, скорее всего, останется лидером минимум до конца года читать на WSJ.com

Главный конкурент iPhone в Китае – мессенджер WeChat. Его используют для такого большого количества дел, что потребность в новом iPhone отпадает читать на WSJ.com

Медиабизнес

Discovery покупает Scripps за $14,6 млрд читать на FT.com читать на WSJ.com

Саудовский инвестор приобрел 30%-ную долю в Independent Digital News and Media, Евгений Лебедев продал ему часть своей, уменьшив ее с 60% до 41% читать на FT.com

Потребительский рынок

Американские супермаркеты страдают от новой проблемы – у них слишком большие площади, а люди покупают у них все меньше товаров читать на WSJ.com

Регуляторы в США думают над тем, чтобы ограничить количество никотина в сигаретах читать на FT.com

Выручка Heineken сильно выросла благодаря безалкогольным напиткам и напиткам с низким содержанием алкоголя читать на WSJ.com

Французский модный дом Saint Laurent начнет онлайн-продажи в Китае читать на WSJ.com

Ведущая китайская компания по аренде велосипедов Mobike с сентября начнет работать в Лондоне. У нее нет велопарковок, колеса велосипедов блокируются и разблокируются в любом месте с помощью мобильного приложения читать на FT.com

Менеджмент

Привлекательность Великобритании для граждан других стран ЕС как места для работы падает после референдума о Brexit читать на WSJ.com

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