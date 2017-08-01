ФАС подозревает «Фармстор» в таких же нарушениях, что «Биокад» и «Фармстандарт»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает ООО «Компания "Фармстор» в участии в картеле по закупке лекарств по той же госпрограмме «7 нозологий», что и «Биокад» с «Фармстандартом».

ФАС сообщила, что «компания активно противодействует проведению проверки. Такие действия компаний наглядно демонстрируют, что им есть что скрывать от антимонопольных органов».

Компания «Фармстор» является ведущим дистрибутором на рынке госпитальных препаратов, специализируясь на поставках противоопухолевых лекарственных средств и предоставления всего спектра связанных с этим услуг, говорится на сайте компании. «Фармстор» позиционирует себя как официальный представитель в России Caris Life Sciences, специализирующейся на «персонифицированном лечении» онкологических заболеваний.

Ранее ФАС сообщила о проверке компаний «Биокад» и «Фармстандарт» по подозрению в участии в крупном картеле на торгах при закупках по программе «7 нозологий». Общая сумма закупки пока не определена, но предварительно исчисляется десятками миллиардов рублей.

В марте ФАС обнародовала законопроект, повышающий штрафы за препятствование своим проверкам до 0,5–1% от совокупной выручки компании, но не менее 100 000 руб. По мнению ФАС, существующие санкции по ст. 19.41 КоАП не позволяют производить результативный сбор доказательств при проведении расследований нарушений антимонопольного законодательства. Законопроект получил неофициальное название «закон Lenovo» по названию компании, препятствовавшей проверке ФАС.