Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 августа 2017 года

Политика

Вице-президент США Майк Пенс после встречи с лидерами стран Балтии в понедельник ужесточил риторику в отношении России, назвав ее угрозой для них читать на FT.com

Пентагон и госдепартамент США хотят получить одобрение Белого дома на поставку Украине вооружения для борьбы с повстанцами на востоке страны. Но решение может быть принято еще не скоро. Это происходит на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Москвы читать на WSJ.com

Энтони Скарамуччи был уволен с должности директора по коммуникациям Белого дома спустя всего 10 дней после назначения. Это сделал Джон Келли, новый руководитель администрации президента США Дональда Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Правоохранительные органы Венесуэлы забрали двух лидеров оппозиции, находившихся под домашним арестом. Теперь их местонахождение неизвестно читать на WSJ.com читать на FT.com

США в понедельник заморозили активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняя его правительство в нарушении прав человека читать на WSJ.com

Экономика

Венесуэльские гособлигации подешевели в понедельник после того, как США ввели дополнительные санкции против страны. Но Вашингтон пока не стал применять меры против нефтяного сектора страны читать на WSJ.com

Рост ВВП еврозоны во II квартале ускорился до 2,1% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ решит уменьшить стимулирование экономики читать на WSJ.com

Швейцария и некоторые другие европейские страны, не входящие в еврозону, надеются на укрепление евро. Их предприятия пострадали из-за мягкой денежной политики ЕЦБ читать на FT.com

Уже не в первый раз расходятся оценки деловой активности в Китае, которые делают правительство и частные компании. Из-за этого трудно понять состояние производственного сектора страны читать на WSJ.com

Катар подал официальную жалобу в ВТО за «незаконную блокаду», которую устроили ему другие арабские государства читать на FT.com

Крупный план

Медленная работа судебной системы Индии мешает развитию экономики страны. У нее накопилось уже 30 млн дел, которые нужно рассмотреть читать на WSJ.com

Индустрия

Прибыль Rolls-Royce в первом полугодии выросла почти на 150%. Сильный рост продаж помогает ей восстановиться от расходов на урегулирование антикоррупционных обвинений читать на FT.com

Автомобили

Volkswagen грозят новые юридические проблемы в связи с дизельгейтом после того, как власти ЕС впервые порекомендовали предъявить обвинения в мошенничестве двум сотрудникам компании. Дело касается займа на 400 млн евро, который получил концерн для улучшения экологичности его автомобилей читать на WSJ.com

General Motors завершил продажу своего подразделения Opel французской Peugeot. Таким образом, американский концерн покидает Европу спустя 88 лет читать на WSJ.com

Автопроизводители будут все больше использовать алюминий вместо стали, говорится в исследовании Ducker Worldwide. Но это будет происходить не так быстро, как предполагалось ранее, поскольку есть и другие альтернативные материалы читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть почти не изменились во вторник утром. У инвесторов растет оптимизм по поводу снижения избытка предложения читать на WSJ.com

Цены на нефть на спотовом рынке растут по сравнению с ценами на ее поставку через более долгий срок. Это признак того, что глобальный избыток предложения может уменьшиться читать на WSJ.com

BP получила прибыль во II квартале, но на ее результатах продолжают сказываться расходы, связанные с аварией в Мексиканском заливе в 2010 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Eni надеется начать добывать нефть на многообещающих месторождениях в Мексиканском заливе в первой половине 2019 г., рассказал FT гендиректор компании Клаудио Дескальци читать на FT.com

Alphabet разрабатывает систему хранения электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в накопителях, состоящих из расплавленной соли и антифриза. Для этого проекта Alphabet ищет партнеров из энергетического сектора читать на WSJ.com

Финансы

Неожиданное снижение курса доллара может негативно отразиться на европейских и азиатских фондовых рынках и результатах местных компаний читать на WSJ.com

Слабый доллар способствует росту спроса иностранных инвесторов на корпоративные облигации в США. Но некоторые специалисты предупреждают о росте рисков читать на FT.com

Из-за Brexit издержки британских банков вырастут на 4%, и им нужно будет увеличить капитал на 30%, по оценкам Oliver Wyman. Великобританию могут покинуть до 17 000 банкиров читать на FT.com читать на WSJ.com

Усилия руководства HSBC наконец приносят плоды, о чем свидетельствуют результаты банка в последнем квартале. Аналитики высоко оценивают работу гендиректора Стюарта Гулливера, который покинет свой пост в 2018 г. читать на FT.com

Результаты Goldman Sachs от трейдинговой деятельности были хуже, чем у конкурентов в последнем квартале. Поэтому банк теперь пытается продемонстрировать более внимательное отношение к клиентам читать на WSJ.com

Глобальная эмиссия исламских облигаций (сукук) в первом полугодии резко выросла и достигла $48 млрд. Однако это очень сложный процесс, поэтому для заемщиков из мусульманских стран сукук остаются вторым выбором после традиционных облигаций читать на FT.com

Технологии

Разочаровывающие IPO компаний Snap и Blue Apron вызывают сомнения у инвесторов относительно высоких оценок стоимости технологических стартапов читать на WSJ.com

Квартальная прибыль Sony выросла почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее благодаря высоким продажам компонентов для смартфонов, консолей PlayStation 4 и другим сегментам своего бизнеса читать на WSJ.com читать на FT.com

Успех технологических стартапов часто зависит от их маркетинговой кампании. Но, если они привлекают к себе внимание СМИ слишком быстро, то рискуют не оправдать высокие ожидания читать на FT.com

Медиабизнес

Канал HBO подвергся кибератаке. Среди украденных хакерами материалов есть еще не показанный эпизод «Игры престолов» читать на FT.com

Потребительский рынок

Британские регуляторы ведут официальное антикоррупционное расследование в отношении British American Tobacco. Компанию подозревают в подкупе чиновников в восточной Африке читать на FT.com

Один из ведущих британских исследовательских центров порекомендовал властям отменить все субсидии фермерам и заменить их выплатами, например за охрану окружающей среды. Также он посоветовал Великобритании снизить в одностороннем порядке пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции после Brexit читать на FT.com

Производители медицинского оборудования всерьез озаботились кибербезопасностью. Они посылают сотрудников на конференции по кибербезопасности, консультируются с хакерами, выявляющими слабые места читать на FT.com

Спорт

Лос-Анджелес договорился с Международным олимпийским комитетом о проведении Летних Олимпийских игр 2028 г. Таким образом, он прекратит соперничать с Парижем за проведение игр 2024 г. читать на FT.com

Менеджмент

Опытным, но уже не молодым людям трудно найти работу в технологическом секторе. Специалисты утверждают, что возрастная дискриминация - это очень большая проблема в этой отрасли читать на FT.com

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