Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 1 августа 2017 года
Политика
Вице-президент США Майк Пенс после встречи с лидерами стран Балтии в понедельник ужесточил риторику в отношении России, назвав ее угрозой для них читать на FT.com
Пентагон и госдепартамент США хотят получить одобрение Белого дома на поставку Украине вооружения для борьбы с повстанцами на востоке страны. Но решение может быть принято еще не скоро. Это происходит на фоне ухудшения отношений Вашингтона и Москвы читать на WSJ.com
Энтони Скарамуччи был уволен с должности директора по коммуникациям Белого дома спустя всего 10 дней после назначения. Это сделал Джон Келли, новый руководитель администрации президента США Дональда Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com
Правоохранительные органы Венесуэлы забрали двух лидеров оппозиции, находившихся под домашним арестом. Теперь их местонахождение неизвестно читать на WSJ.com читать на FT.com
США в понедельник заморозили активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, обвиняя его правительство в нарушении прав человека читать на WSJ.com
Экономика
Венесуэльские гособлигации подешевели в понедельник после того, как США ввели дополнительные санкции против страны. Но Вашингтон пока не стал применять меры против нефтяного сектора страны читать на WSJ.com
Рост ВВП еврозоны во II квартале ускорился до 2,1% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее. Это повышает вероятность того, что ЕЦБ решит уменьшить стимулирование экономики читать на WSJ.com
Швейцария и некоторые другие европейские страны, не входящие в еврозону, надеются на укрепление евро. Их предприятия пострадали из-за мягкой денежной политики ЕЦБ читать на FT.com
Уже не в первый раз расходятся оценки деловой активности в Китае, которые делают правительство и частные компании. Из-за этого трудно понять состояние производственного сектора страны читать на WSJ.com
Катар подал официальную жалобу в ВТО за «незаконную блокаду», которую устроили ему другие арабские государства читать на FT.com
Крупный план
Медленная работа судебной системы Индии мешает развитию экономики страны. У нее накопилось уже 30 млн дел, которые нужно рассмотреть читать на WSJ.com
Индустрия
Прибыль Rolls-Royce в первом полугодии выросла почти на 150%. Сильный рост продаж помогает ей восстановиться от расходов на урегулирование антикоррупционных обвинений читать на FT.com
Автомобили
Volkswagen грозят новые юридические проблемы в связи с дизельгейтом после того, как власти ЕС впервые порекомендовали предъявить обвинения в мошенничестве двум сотрудникам компании. Дело касается займа на 400 млн евро, который получил концерн для улучшения экологичности его автомобилей читать на WSJ.com
General Motors завершил продажу своего подразделения Opel французской Peugeot. Таким образом, американский концерн покидает Европу спустя 88 лет читать на WSJ.com
Автопроизводители будут все больше использовать алюминий вместо стали, говорится в исследовании Ducker Worldwide. Но это будет происходить не так быстро, как предполагалось ранее, поскольку есть и другие альтернативные материалы читать на WSJ.com
Энергоресурсы
Цены на нефть почти не изменились во вторник утром. У инвесторов растет оптимизм по поводу снижения избытка предложения читать на WSJ.com
Цены на нефть на спотовом рынке растут по сравнению с ценами на ее поставку через более долгий срок. Это признак того, что глобальный избыток предложения может уменьшиться читать на WSJ.com
BP получила прибыль во II квартале, но на ее результатах продолжают сказываться расходы, связанные с аварией в Мексиканском заливе в 2010 г. читать на WSJ.com читать на FT.com
Eni надеется начать добывать нефть на многообещающих месторождениях в Мексиканском заливе в первой половине 2019 г., рассказал FT гендиректор компании Клаудио Дескальци читать на FT.com
Alphabet разрабатывает систему хранения электроэнергии, вырабатываемой из возобновляемых источников, в накопителях, состоящих из расплавленной соли и антифриза. Для этого проекта Alphabet ищет партнеров из энергетического сектора читать на WSJ.com
Финансы
Неожиданное снижение курса доллара может негативно отразиться на европейских и азиатских фондовых рынках и результатах местных компаний читать на WSJ.com
Слабый доллар способствует росту спроса иностранных инвесторов на корпоративные облигации в США. Но некоторые специалисты предупреждают о росте рисков читать на FT.com
Из-за Brexit издержки британских банков вырастут на 4%, и им нужно будет увеличить капитал на 30%, по оценкам Oliver Wyman. Великобританию могут покинуть до 17 000 банкиров читать на FT.com читать на WSJ.com
Усилия руководства HSBC наконец приносят плоды, о чем свидетельствуют результаты банка в последнем квартале. Аналитики высоко оценивают работу гендиректора Стюарта Гулливера, который покинет свой пост в 2018 г. читать на FT.com
Результаты Goldman Sachs от трейдинговой деятельности были хуже, чем у конкурентов в последнем квартале. Поэтому банк теперь пытается продемонстрировать более внимательное отношение к клиентам читать на WSJ.com
Глобальная эмиссия исламских облигаций (сукук) в первом полугодии резко выросла и достигла $48 млрд. Однако это очень сложный процесс, поэтому для заемщиков из мусульманских стран сукук остаются вторым выбором после традиционных облигаций читать на FT.com
Технологии
Разочаровывающие IPO компаний Snap и Blue Apron вызывают сомнения у инвесторов относительно высоких оценок стоимости технологических стартапов читать на WSJ.com
Квартальная прибыль Sony выросла почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее благодаря высоким продажам компонентов для смартфонов, консолей PlayStation 4 и другим сегментам своего бизнеса читать на WSJ.com читать на FT.com
Успех технологических стартапов часто зависит от их маркетинговой кампании. Но, если они привлекают к себе внимание СМИ слишком быстро, то рискуют не оправдать высокие ожидания читать на FT.com
Медиабизнес
Канал HBO подвергся кибератаке. Среди украденных хакерами материалов есть еще не показанный эпизод «Игры престолов» читать на FT.com
Потребительский рынок
Британские регуляторы ведут официальное антикоррупционное расследование в отношении British American Tobacco. Компанию подозревают в подкупе чиновников в восточной Африке читать на FT.com
Один из ведущих британских исследовательских центров порекомендовал властям отменить все субсидии фермерам и заменить их выплатами, например за охрану окружающей среды. Также он посоветовал Великобритании снизить в одностороннем порядке пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции после Brexit читать на FT.com
Производители медицинского оборудования всерьез озаботились кибербезопасностью. Они посылают сотрудников на конференции по кибербезопасности, консультируются с хакерами, выявляющими слабые места читать на FT.com
Спорт
Лос-Анджелес договорился с Международным олимпийским комитетом о проведении Летних Олимпийских игр 2028 г. Таким образом, он прекратит соперничать с Парижем за проведение игр 2024 г. читать на FT.com
Менеджмент
Опытным, но уже не молодым людям трудно найти работу в технологическом секторе. Специалисты утверждают, что возрастная дискриминация - это очень большая проблема в этой отрасли читать на FT.com
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