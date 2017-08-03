Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 3 августа 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп в среду подписал закон о новых санкциях против России, но при этом раскритиковал его и назвал «неконституционным» читать на WSJ.com читать на FT.com

Трамп в среду поддержал предложение сената о том, чтобы вдвое сократить число ежегодно выдаваемых грин-карт. Согласно законопроекту приоритет получат мигранты с хорошим образованием и знанием английского языка, а не с семейными связями в США читать на WSJ.com читать на FT.com

Бразильский конгресс в среду проголосовал за то, чтобы снять обвинения в коррупции с президента Мишела Темера читать на WSJ.com читать на FT.com

Точка зрения

У россиян неоднозначное отношение к революции 1917 г. Но Владимир Путин предпочел бы забыть этот год, ведь революция была периодом опасного беспорядка, пишет колумнист FT Тони Барбер читать на FT.com

Крупный план

Западные развитые страны — от Великобритании, покидающей ЕС, до США с президентом Трампом — ищут альтернативные модели. Возможно, ответы на решение их проблем стоит поискать в стабильной Японии читать на FT.com

Экономика

Опасения инвесторов по поводу возможного дефолта Венесуэлы растут. Ситуацию могут усугубить потенциальные санкции США против нефтяного сектора страны в связи с попытками президента Николаса Мадуро увеличить свою власть читать на WSJ.com

Венесуэла нуждается в финансировании, но иностранные инвесторы вряд ли захотят рисковать своей репутацией из-за попыток президента Николаса Мадуро изменить конституцию читать на FT.com

Ирак в среду впервые более чем за 10 лет проведет независимую международную эмиссию гособлигаций. Багдад намерен привлечь $1 млрд, а объем заявок инвесторов достиг $6,6 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Инфляция в странах G20 в июне замедлилась до 2%, минимального уровня с 2009 г. Это препятствует попыткам центробанков уменьшить стимулирование экономики читать на WSJ.com

Банк Англии в четверг не стал менять процентные ставки. Но центробанк предполагает, что они будут расти быстрее, чем ожидают инвесторы читать на WSJ.com

Безработица во Франции наконец снижается, но пока это связано с реформами правительства Франсуа Олланда. Новый президент Эммануэль Макрон хочет еще больше либерализовать рынок труда читать на FT.com

Высокопоставленные чиновники еврозоны предупредили Грецию, что дальнейшее преследование экс-руководителя ее статистического управления Андреаса Георгиу может ухудшить ее отношения с кредиторами. Афины обвиняют Георгиу в том, что на своем посту он действовал не в интересах страны читать на FT.com

Автомобили

Убыток Tesla во II квартале вырос, но ее результаты превзошли прогнозы аналитиков. Компания подчеркнула, что спрос на ее более дорогие модели растет, несмотря на появление бюджетного электромобиля Model 3 читать на WSJ.com читать на FT.com

Немецкие автопроизводители на саммите в среду пообещали исправить 5,3 млн дизельных автомобилей, чтобы уменьшить их вредные выбросы. Они пытаются защитить технологию, которая подвергается критике после скандала вокруг Volkswagen читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская Alibaba планирует со следующего года продавать люксовые автомобили в специальных вендинговых машинах. Впрочем, до нее с этим начали экспериментировать другие компании читать на FT.com

Энергоресурсы

Западные энергетические компании, работающие в России, называют новые санкции США «катастрофой» для реализуемых проектов читать на FT.com

Ряд сырьевых компаний, в частности американский экспортер природного газа Cheniere Energy, извлекают выгоду из улучшения своего кредитного рейтинга до инвестиционного уровня. Это позволит им занимать средства на более привлекательных условиях читать на WSJ.com

Финансы

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду впервые закрылся выше отметки в 22 000 пункта. Экономика США растет не быстро, но инвесторы делают ставку на восстановление мировой экономики читать на WSJ.com

Американские следователи сняли с двух бывших трейдеров JPMorgan Chase уголовные обвинения в сокрытии убытков на миллиарды долларов. Четыре года назад ключевой свидетель Брюно Иксиль, или «лондонский кит», согласился дать против них показания. Но в этом году он неожиданно изменил показания, возложив вину на гендиректора Джеймса Даймона и других топ-менеджеров. Следствие заявило, что больше не может полагаться на свидетельства Иксиля читать на WSJ.com

Страховщики AIG и MetLife в среду отчитались о росте операционной прибыли по итогам квартала. При этом в обеих компаниях происходят перемены – у AIG за этот период появился новый гендиректор, а от MetLife в пятницу отделится подразделение страхования жизни читать на WSJ.com

Invesco ведет переговоры с Guggenheim Partners о покупке ее бизнеса по управлению биржевыми фондами (ETF). Размер сделки может составить около $2 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

SoftBank инвестирует $250 млн в Kabbage, одного из крупнейших в США онлайн-кредиторов, работающих с малым бизнесом читать на FT.com

Технологии

Прошлогоднее решение Apple начать раскрывать выручку от продаж приложений и других услуг казалось оппортунистическим, ведь продажи iPhone снижались. Но теперь оно выглядит более чем оправданным, а ее годовая выручка от услуг превысила $27,8 млрд читать на WSJ.com

Китайская Tencent убрала двух чат-ботов из своего популярного мессенджера QQ из-за их антипатриотичных ответов. Один сообщил пользователям, что не любит Коммунистическую партию Китая, а другой – о мечте уехать в Америку. Это еще один пример того, как искусственный интеллект может выйти из-под контроля читать на FT.com

Медиабизнес

Спортивно-развлекательная компания WME-IMG привлекла $1 млрд инвестиций от канадского пенсионного фонда и суверенного фонда Сингапура. Теперь она оценивается в $6,3 млрд читать на FT.com

Спрос на телевизионные антенны в США снова растет. Привыкшие к кабельному и онлайн-телевидению молодые люди с удивлением узнают, что антенны позволяют бесплатно и при этом законно смотреть основные телеканалы читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Гендиректор Avon Шери Маккой уйдет в отставку в марте на фоне неудовлетворительных результатов и давления инвесторов-активистов читать на WSJ.com

Австралийская сеть универмагов David Jones пытается заманивать покупателей с помощью деликатесов. Так она надеется защитить свой бизнес от Amazon и других онлайн-ритейлеров читать на FT.com

Wyndham Worldwide разделит свой гостиничный и таймшеринговый бизнес на две отдельные публичные компании. Ранее так поступили ее конкуренты Marriott и Hilton читать на WSJ.com

Менеджмент

Facebook постепенно увеличивает долю женщин среди своих сотрудников, нанимая выпускниц колледжей читать на WSJ.com

Желающие поступить на программы MBA должны сдать эссе. Каким бы ни был его формат (письменный или видео), кандидаты должны в нем четко выразить свои цели и выделиться чем-то особенным, советуют деканы бизнес-школ читать на FT.com

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