Добыча углеводородов «Роснефти» в первом полугодии выросла на 10,2%

«Роснефть» по итогам первого полугодия 2017 г. увеличила среднесуточную добычу углеводородов по сравнению с тем же периодом годом ранее на 10,2% до 5,74 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.), говорится в сообщении компании.

«Во II квартале 2017 г. компания добыла 70 млн т н. э. (5,70 млн баррелей н. э. в сутки) углеводородов. По итогам первого полугодия среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 млн баррелей н. э. в сутки (140,3 млн т н. э.), увеличившись на 10,2% год к году за счет приобретения активов и развития новых проектов», - отмечается в сообщении.