Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО за первое полугодие снизилась на 19,8% до 81 млрд рублей

Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам компании, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам первого полугодия 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 19,8% до 81 млрд руб., говорится в отчете компании.

При этом выручка «Роснефти» за отчетный период выросла в годовом исчислении на 23,2% и достигла 2,8 трлн руб.

Полугодовая прибыль «Роснефти» по МСФО позволяет ожидать возможные промежуточные дивиденды в объеме 40,5 млрд руб., или примерно 3,82 руб. на акцию, следует из расчетов «Интерфакса».

Крупнейшими акционерами «Роснефти» являются государственное АО «Роснефтегаз» (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19,75%) и QHG Shares Pte. Ltd. (19,5%).