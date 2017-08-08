В Москве арестован управляющий сетью кофеен Traveler's Coffee

В Москве арестован управляющий новосибирской сетью кофеен Traveler's Coffee Евгений Михиенко. Никулинский районный суд поместил его под стражу до 13 сентября. Как сообщила ТАСС представитель суда, бизнесмен подозревается в покушении на мошенничество.

В апреле дома у Михиенко и в новосибирском офисе управляющей кофейнями компании «Трэвэлерс кофе» прошли обыски. Как тогда говорила адвокат управляющего Ирина Конюхова, следственные действия проводятся по делу, связанному с борьбой бывших и нынешних акционеров за право на использование товарного знака.

Сеть кафе Traveler's Coffee основал в Новосибирске почти 19 лет назад американский бизнесмен Кристофер Тара-Браун. Позднее совладельцем компании стал Анвар Пириев, напоминает ТАСС. В 2007 г. основатели продали часть бизнеса группе инвесторов из США, которые создали компанию Traveler’s Coffee International Ltd. В 2015 г. партнеры разошлись во взглядах на бизнес, инвесторы отстранили от управления Тара-Брауна, а Пириев основал компанию «Трэвэлерс кофе Москва». С того момента сеть оказалась фактически разделена: часть кофеен работают под управлением Traveler’s Coffee International Ltd., представителем которой является «Трэвэлерс кофе» Евгения Михиенко, другие управляются Пириевым. Стороны оспаривают права друг друга на товарный знак сети. В 2016 г. Роспатент передал права на него компании Пириева, иностранные инвесторы оспорили это решение в суде, тяжбы ведутся до сих пор.