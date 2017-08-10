Moody`s оценило риски проектам «Газпрома» из-за новых санкций США

Международное рейтинговое агентство Moody`s считает, что подписанный Дональдом Трампом 2 августа закон о новых санкциях против России ставит под угрозу партнеров, инвесторов, кредиторов и подрядчиков «Газпрома». Агентство ТАСС приводит данные из отчета экспертов.

Таким образом, новые ограничительные меры Вашингтона могут привести к тому, что строительство газопроводов «Северный поток - 2» и «Турецкий поток» будет задержано.

По мнению аналитиков Moody`s, новый закон о санкциях может помешать строительству «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» с использованием проектного финансирования.

Кроме того, из-за антироссийских санкций может ослабиться переговорная позиция «Газпрома» с Украиной по транзитным тарифам после 2019 г., так как новый пакет позволяет ограничивать инвестиции в российские экспортные трубопроводы. Это может привести к росту транзитных расходов «Газпрома» из-за более высоких транзитных тарифов и объемов по сравнению с теми, которые планировались ранее.

Ранее аналитики рейтингового агентства Standard & Poor's сообщали, что новые санкции США против России могут усилить неопределенность на газовом рынке Европы. По мнению аналитиков, ограничительные меры в области экономики могут повлиять на планы Москвы по строительству новых газопроводов. В худшем случае из-за санкций эти проекты могут быть отменены, допускали в Standard & Poor's. Это вызовет рост цен на газ для европейских потребителей, а также не исключаются возможные перебои в поставках топлива из России в страны Европы. Для США экспорт газа в Европу будет прибыльным, если цены вырастут на 30%,