Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 августа 2017 года

Политика

США в среду смягчили риторику президента Дональда Трампа, но продолжили оказывать давление на Северную Корею из-за ее ядерной программы. Отношения стран обострились, и Пхеньян рассказал, каким образом он может нанести удар по Гуаму, американской территории в Тихом океане читать на WSJ.com читать на FT.com

Южная Корея предложила Северной Корее провести переговоры, чтобы уладить конфликт между ней и США. При этом Сеул предупредил, что готов к решительным действиям в случае провокации Пхеньяна читать на WSJ.com читать на FT.com

ФБР в июле провело обыск в доме Пола Манафорта, бывшего руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, с целью изъять документы и другие материалы в связи с возможным отмыванием денег, рассказали знакомые с ситуацией люди. Неизвестно, связан ли обыск с расследованием о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы читать на WSJ.com читать на FT.com

Сторонники Дональда Трампа утверждают, что в правительстве есть группы заговорщиков, пытающихся саботировать его. Некоторые приверженцы теории заговора даже уверены, что готовится план убийства Трампа читать на FT.com

Экономика

Годовой темп роста производительности в США составил лишь 0,9% во II квартале. Если он будет оставаться таким же низким, стране будет сложно ускорить экономический рост читать на WSJ.com

Немецкие компании страдают из-за отрицательных процентных ставок. Почти 20% из них столкнулись с тем, что их банки пытались взимать с них плату за хранение депозитов. Поэтому многие компании сменили банк или решили вложить деньги иным образом читать на FT.com

Индустрия

Чистая прибыль Glencore в первом полугодии составила $2,5 млрд на фоне роста цен на сырье читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Нефтедобыча стран ОПЕК в июле выросла третий месяц подряд, а именно на 173 000 баррелей в день читать на FT.com

Государственные нефтяные компании хотят увеличить свои доходы от трейдингового бизнеса. Они ищут дополнительных источников выручки на фоне низких цен на нефть читать на FT.com

У инвесторов возникло беспокойство по поводу перспектив добычи нефти на сланцевом месторождении Permian Basin в США. Pioneer Natural Resources недавно сообщила, что добывает из скважин больше природного газа, чем ожидалось читать на WSJ.com

Финансы

Главный фондовый индекс Южной Кореи находится возле рекордно высокого уровня несмотря на риск военного конфликта с участием Северной Кореи. Это связано с тем, что многие местные инвесторы намерены продолжать покупать акции, так как видят в такой ситуации инвестиционные возможности читать на WSJ.com

Банки с Уолл-стрит стремятся выдавать займы состоятельным клиентам, использующим в качестве залога дорогие активы. Порой эти люди не способны расплатиться по кредитам. Так в портфеле Goldman Sachs оказалась, например, люксовая яхта длиной почти 70 м читать на WSJ.com

Август считается самым тихим месяцем на финансовых рынках, так как многие трейдеры и инвесторы отправляются в отпуск. Но часто период минимальной активности приходится на другие месяцы читать на FT.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила одобрение покупки Чикагской фондовой биржи консорциумом во главе с китайскими инвесторами. Ранее SEC поддерживала сделку, но покупка американских активов китайскими инвесторами в последние годы стала привлекать внимание властей читать на FT.com

Обработка платежей когда-то считалась скучным бизнесом, но теперь участники отрасли становятся желанными целями для поглощений на фоне роста цифровых транзакций читать на FT.com

Власти Канады изучают показания осведомителей, которые обвиняют инвесткомпанию Catalyst Capital Group и ее публичное кредитное подразделение в мошенничестве читать на WSJ.com

Торговые контракты сопровождаются многочисленными документами, и сотрудникам HSBC до сих пор приходится заниматься обременительной бумажной работой. Поэтому банк надеется положить этому конец с помощью новых технологий читать на FT.com

Технологии

Facebook и другие гиганты из Кремниевой долины выигрывают конкуренцию у небольших стартапов, копируя их многообещающие идеи. Но их доминирование начинает привлекать внимание властей и регуляторов читать на WSJ.com

Выяснилось, что руководители Facebook думали об отмене ее IPO в 2012 г. из-за беспокойства по поводу ее выручки. Это стало известно из судебных показаний. Некоторые инвесторы судятся с компанией, утверждая, что она не предупредила их должным образом о рисках читать на FT.com

Japan Display, испытывающий проблемы поставщик Apple, теперь готов стать стратегическим партнером какой-либо иностранной компании. Хотя изначально Japan Display хотела быть японским гигантом в производстве дисплеев читать на WSJ.com

Китайские разработчики приложений подали жалобу на Apple, обвиняя ее в злоупотреблении своим доминирующим положением на местном рынке читать на FT.com

Китайская DJI, крупнейший в мире производитель беспилотников, хочет найти корпоративных клиентов после того, армия США решила отказаться от использования ее дронов из соображений кибербезопасности читать на FT.com

Гендиректор Telit Communications Узи Катс (Oozi Cats) временно отошел от своих обязанностей. Это связано с сообщениями в итальянской прессе о том, что он, возможно, является Узи Катцом (Uzi Katz), который 25 лет назад сбежал из США из-за обвинений в мошенничестве. Telit наняла юристов для проведения расследования читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook в ближайшие недели выпустит обновленную видеоплатформу, получившую название Watch. В ней пользователи смогут не только смотреть, но и обсуждать шоу в чате. Компания делает большую ставку на видеоконтент читать на WSJ.com

Европейская Altice может попытаться сделать предложение о покупке за $185 млрд американской кабельной компании Charter Communications читать на FT.com

Потребительский рынок

Lego меняет гендиректора спустя всего восемь месяцев. Британец Бали Падда, которому 61 год, возглавил компанию только в январе. Но теперь Lego хочет, чтобы этот пост занимал более молодой менеджер, поэтому она выбрала 51-летнего Нильса Кристиансена читать на WSJ.com читать на FT.com

Продажи молока в США снижаются в последние годы. Поэтому в попытке привлечь потребителей производители создают молочные напитки с различными вкусами или устраивают генетическую проверку коров читать на WSJ.com

Priceline и TripAdvisor во вторник ухудшили свои прогнозы по бронированиям отелей. Но бизнес-модели компаний различаются, поэтому для них это будет иметь разные последствия, отмечают аналитики читать на WSJ.com

Американская фармацевтическая компания Mylan снизила прогноз прибыли на этот и следующий год. Она откладывает выпуск новых важных лекарств из-за претензий регуляторов, а также ей грозит рост конкуренции со стороны производителей дженериков читать на WSJ.com читать на FT.com

Недвижимость

Китайские власти пытаются остановить рост цен на недвижимость и предупреждают, что он вредит экономике страны читать на FT.com

Invitation Homes, занимающееся сдачей домов в аренду подразделение Blackstone, договорилась о слиянии со Starwood Waypoint Homes. В результате сделки возникнет гигант, владеющий примерно 82 000 домов читать на WSJ.com

Менеджмент

Компании из Кремниевой долины стали гораздо реже проводить собеседования с иностранцами из-за беспокойства по поводу иммиграционной политики Дональда Трампа читать на FT.com

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