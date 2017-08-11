«Почта Крыма» хочет поднять свои тарифы

ФГУП «Почта Крыма» обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением увеличить тарифы на регулируемые услуги почтовой связи на Крымском полуострове в среднем на 17%. Это следует из документов, размещенных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В Федеральную антимонопольную службу поступило обращение ФГУП "Почта Крыма" по вопросу увеличения предельных максимальных тарифов на регулируемые услуги почтовой связи в пределах территории Республики Крым и Севастополя и за ее пределы (...) ФГУП "Почта Крыма" предлагает увеличить тарифы на услугу общедоступной почтовой связи в пределах территории Республики Крым и Севастополя на 18%, за ее пределы - 13,8%. В целом по предприятию увеличение составит в среднем 17,2%», - говорится в пояснительной записке.

Повышение тарифов необходимо для «финансовой устойчивости государственного оператора почтовой связи» на полуострове.

В материале говорится, что ФАС со своей стороны "по результатам проведенных расчетов" предложила "увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 13,5%".

Уже подготовлен проект приказа ФАС об увеличении тарифов, документ проходит независимую антикоррупционную экспертизу.