Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 августа 2017 года

Политика

Президент США Дональд Трамп еще сильнее ужесточил свою риторику в адрес Северной Кореи. Он заявил, что его предыдущее обещание ответить «огнем и яростью» на угрозы Пхеньяна «было, возможно, недостаточно жестким» читать на WSJ.com читать на FT.com

ФБР утверждает, что «Исламское государство» (запрещено в России) использовало eBay для перевода денег своему стороннику в США читать на WSJ.com

Экономика

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр призвал остальные страны ЕС приложить больше усилий, чтобы технологические компании «более честно» платили налоги. Он сделал это заявление после того как стало известно, что Airbnb заплатила налоги во Франции менее чем на 100 000 евро в прошлом году читать на FT.com

Большинство опрошенных WSJ экономистов ждут, что Федеральная резервная система США (ФРС) повысит процентные ставки в следующий раз в декабре и начнет сокращать активы на своем балансе в сентябре читать на WSJ.com

Credit Suisse запретит своим трейдерам торговать некоторыми бондами Венесуэлы из-за опасений, что это может навредить его репутации на фоне политического климата в стране читать на FT.com

После решения Credit Suisse перед участниками долговых рынков встает этический вопрос: до какого момента политическая ситуация в Венесуэле будет оставаться приемлемой для них? Пока правительство Николаса Мадуро исправно выполняет свои долговые обязательства, несмотря на тяжелый экономический кризис в стране читать на FT.com

Индустрия

Испытывающий проблемы сырьевой трейдер Noble Group отклонил предложение о поглощении, которое ему сделал лондонский фонд Centricus. При этом убыток Noble в первом полугодии составил $1,9 млрд читать на FT.com

Энергоресурсы

Предложение нефти в мире выросло в июле третий месяц подряд, несмотря на попытки ребалансировать рынок, заявило Международное энергетическое агентство (МЭА). По его данным, предложение увеличилось на 520 000 до 98,16 млн баррелей в день читать на WSJ.com

Нефть подешевела в пятницу утром после того, как МЭА ухудшило свои оценки спроса на нефть в 2015-2018 гг. читать на WSJ.com

Хедж-фонд Пьера Андюрана привлек к себе внимание ставкой на то, что нефть подорожает до $100 за баррель к 2020 г. Андюран полагает, что сам по себе сланцевый бум не сможет удовлетворить рост спроса на нефть читать на FT.com

Мексиканская Vista Oil & Gas привлекла $650 млн в ходе IPO, которое стало третьим по величине в стране с 2015 г. Она хочет стать латиноамериканским гигантом в энергетике читать на FT.com

Финансы

Индексы мировых фондовых рынков снижаются во время торгов в пятницу, а спрос на безопасные активы продолжает расти из-за обострения отношений между США и Северной Кореей читать на WSJ.com

ФРС утверждает, что в ее подземном хранилище в Нью-Йорке находится около 6200 т золота. Но некоторые скептики в этом сомневаются, так как ФРС не позволяет посторонним проверить эту информацию читать на WSJ.com

Брокеры выступали против правила, требующего от них действовать в лучших интересах клиентов и частично вступившего в силу в июне в США. Но пока оно, наоборот, оказалось для них выгодным читать на WSJ.com

Совет директоров Wells Fargo планирует кадровые перестановки, надеясь оставить позади скандал с открытием фальшивых счетов и другие проблемы читать на WSJ.com читать на FT.com

Китайская полиция арестовала пятерых человек за то, что распространенный ими слух в социальных сетях вызвал панику у клиентов небольшого банка. Это подчеркивает, какое значение для властей имеет финансовая стабильность читать на FT.com

Технологии

Акции Snap подешевели на 17% во время торгов после окончания основной сессии из-за того, что квартальный убыток вырос почти в четыре раза до $443 млн. Компании сложно конкурировать с Facebook читать на WSJ.com читать на FT.com

Вредоносные программы, заложенные в синтетические ДНК, способны заразить анализирующие их компьютеры, обнаружили ученые читать на WSJ.com

Китайские власти ведут расследования в отношении Tencent, Baidu и Sina Weibo из-за того, что они позволяют пользователям публиковать контент, «подрывающий общественный порядок» читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Недавняя кибератака на канал HBO, у которого хакеры похитили сценарий «Игры престолов», подчеркивает уязвимость отрасли перед кражей интеллектуальной собственности читать на WSJ.com

Крупный план

У России есть потенциал быть сельскохозяйственной супердержавой благодаря большому наличию пахотных земель, но до недавнего времени она импортировала более 40% продуктов. Теперь на фоне падения курса рубля, программы импортозамещения и спроса на органические продукты у страны есть возможность трансформировать сектор читать на FT.com

Потребительский рынок

Benchmark Capital, один из крупнейших акционеров Uber, подал в суд на экс-гендиректора компании Трэвиса Каланика, обвиняя его в мошенничестве. Benchmark Capital утверждает, что Каланик обманом пытался увеличить свой контроль над советом директоров, и хочет добиться его ухода из совета читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции американских сетей универмагов Macy's и Kohl's в четверг подешевели на 10 и 6% соответственно. Их продажи по итогам квартала снова снизились читать на WSJ.com читать на FT.com

Спрос на специальные очки для наблюдения за предстоящим солнечным затмением в США очень велик, поэтому производителям даже приходится нанимать дополнительных работников. Но в то же время потребители должны остерегаться подделок, которые могут испортить их зрение читать на WSJ.com

SoftBank в четверг инвестировал $2,5 млрд в индийского онлайн-ритейлера Flipkart, который конкурирует на местном рынке с Amazon читать на FT.com

Amazon и SoftBank теперь стали конкурентами на последнем крупном неосвоенном онлайн-рынке – в Индии читать на WSJ.com

Менеджмент

Google отменил собрание, посвященное гендерной диверсификации, перед самым его началом в четверг. Компания объяснила это беспокойством по поводу безопасности, так как некоторые сайты опубликовали имена и фотографии сотрудников, желавших задать вопросы на собрании читать на WSJ.com читать на FT.com

Некоторые стартапы предлагают сервисы на основе технологий искусственного интеллекта, которые помогают студентам программ MBA найти работу читать на FT.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.