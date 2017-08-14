Пассажирам опоздавших 13 августа «Сапсанов» выплатят до 50% от цены билета

Пассажиры поездов «Сапсан», прибытие которых 13 августа было задержано из-за повреждения контактной сети на направлении Москва – Санкт-Петербург, получат денежную компенсацию, сообщает пресс-служба РЖД.

Пассажиры, опоздавшие на 1–2 часа, могут получить денежную компенсацию в размере 25% от стоимости билета (без учета сервисных услуг), а опоздавшие более чем на два часа могут получить компенсацию в размере 50% от стоимости билета.

Пассажирам поезда «Невский экспресс», прибывшего в Санкт-Петербург с опозданием, будет выплачена 100%-ная компенсация.

13 августа в 15.47 мск из-за погодных условий на контактный провод на перегоне Алешинка – Угловка в Новгородской области упало дерево, сообщал «Интерфакс». Движение поездов между Петербургом и Москвой было приостановлено в оба направления, задерживались четыре скоростных «Сапсана». В 18.20 мск повреждение контактной сети под Новгородом было устранено.