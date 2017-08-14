«Полюс» может направить 13,9 млрд рублей на дивиденды за первое полугодие

Совет директоров ПАО «Полюс» рекомендует акционерам дивиденды по результатам первого полугодия 2017 г. в размере 104,3 руб. на акцию, сообщила компания.

Уставный капитал «Полюса» составляет 133,561 млн акций. Таким образом, компания может направить на дивиденды 13,9 млрд руб.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 25 сентября.

Собрание акционеров «Полюса» для утверждения дивидендов будет проводиться в заочной форме, окончание приема бюллетеней для голосования 15 сентября.

Крупнейший акционер «Полюса» с долей 82,44% – компания Polyus Gold International Limited, бенефициаром которой является сын Сулеймана Керимова Саид. Free float составляет 16,34%, остальное – казначейский пакет.