Котировки АФК «Система» выросли более чем на 5% в отсутствие новостей

Котировки АФК «Система» на Московской бирже в понедельник выросли на 5,4% (до 12,18 руб. за штуку) в отсутствие новостей.

Основное рассмотрение иска «Роснефти» к «Системе» проходит в Арбитражном суде Башкирии, очередное заседание в Уфе назначено на 18 августа. «Роснефть» подала иск о взыскании с АФК 170,6 млрд руб. убытков, которые, по мнению истца, возникли из-за реорганизации «Системой» активов «Башнефти» в 2014 г. По просьбе «Роснефти» на активы «Системы», «Медси» и БЭСК наложены обеспечительные меры на общую сумму 185 млрд руб.

АФК "Система" изначально называла иск "Роснефти" необоснованным.

Корпорация заявляла ходатайство об отмене обеспечительных мер, но получила отказ сначала в суде Башкирии, а затем и в апелляционном суде в Челябинске. Суд Башкирии также отказал АФК в большом числе ходатайств по данному делу, и корпорация подает многочисленные апелляции в вышестоящий суд.