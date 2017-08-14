Saudi Aramco опровергла сообщения об IPO на NYSE

Крупнейшая в мире государственная нефтедобывающая компания - саудовская Saudi Aramco - вновь официально заявила, что пока не определилась с биржей, на которой будут публично размещены ее акции.

Как сообщает общеарабский телеканал Al Arabiya, это заявление последовало за сообщениями ряда СМИ о том, что Aramco выбрала Нью-йоркскую фондовую биржу NYSE в качестве площадки для размещения акций. По данным телеканала, компания продолжает изучать все возможные варианты для IPO.

Aramco намерена в 2018 г. провести IPO 5% своих акций на сумму не менее $100 млрд в одном из мировых биржевых центров, главными из которых называются Лондон, Нью-Йорк и Гонконг.