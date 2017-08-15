Торговая площадка Facebook Marketplace запущена в 17 странах Европы

Facebook сообщил, что запустил собственную торговую площадку Marketplace в 17 странах Европы. Как цитирует «Прайм», в компании объясняют, что проект дает пользователям возможность быстро искать, покупать и продавать товары, часто бывшие в употреблении, в их локальных сообществах в Facebook. Особым преимуществом сервиса в компании считают возможность проверить профиль продавца.

Платформа была запущена 10 месяцев назад, участие в ней бесплатно. До сих пор Marketplace работала в США и еще в небольшом количестве стран, в том числе в Великобритании, Австралии. Группы сервиса привлекают около 550 млн пользователей в месяц, отмечает Reuters. В мае через него в США было выставлено на продажу 18 млн товаров, сколько из них было продано, в компании не знают, поскольку большая часть сделок оплачивается наличными и офлайн. С 15 августа сервис будет доступен также в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Нидерландах.

Вице-президент Facebook Marketplace Дебора Лью объяснила, что цель проекта – не только облегчить перепродажу и покупку товаров, но и привязать эти действия к местным сообществам. Она отметила, что покупатели могут очертить границы, в пределах которых они готовы ездить за нужной вещью, но в основном все сделки совершаются в пределах одной местности, а сервис ограничивается границами одной страны, чтобы избежать языковой проблемы.