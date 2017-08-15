Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 15 августа 2017 года

Политика

Северная Корея решила не наносить ракетный удар по Гуаму. Но она предупредила, что может передумать, если «янки продолжат свои чрезвычайно опасные безрассудные действия» читать на WSJ.com читать на FT.com

Южная Корея предупредила США, что им потребуется ее согласие на проведение каких-либо военных действий на Корейском полуострове. Также Сеул снова призвал Вашингтон к переговорам с Пхеньяном читать на WSJ.com

Руководители Merck, Intel и Under Armour покинули консультационный совет президента США Дональда Трампа, выражая протест против его слов после беспорядков в Шарлоттсвилле. Трамп не осудил белых националистов сразу после беспорядков читать на WSJ.com читать на FT.com

Великобритания рассматривает идею создания временного таможенного союза с ЕС после Brexit. Переговоры между сторонами продолжатся в августе читать на WSJ.com читать на FT.com

Бывшие сотрудники бразильской строительной фирмы Odebrecht заявили, что компания дала взятки на $10 млн экс-гендиректору мексиканской нефтяной госкомпании Pemex Эмилио Лосойе в 2012-2014 гг. Тогда же он входил в предвыборный штаб Энрике Пеньи Ньето, ставшего президентом Мексики читать на WSJ.com

Точка зрения

В этом году исполняется 100 лет Октябрьской революции в России и 10 лет началу мирового финансового кризиса. Эти два события имеют больше общего, чем кажется на первый взгляд. Поэтому те, кто хотят спасти капитализм, должны обратить внимание на отголоски российской революции, пишет экономический обозреватель FT Мартин Сандбю читать на FT.com

Экономика

Рост ВВП Германии во II квартале немного замедлился до 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом. Но состояние ее экономики все равно остается солидным перед выборами в сентябре читать на WSJ.com читать на FT.com

Дональд Трамп в понедельник распорядился начать предварительное расследование о предполагаемой краже Китаем интеллектуальной собственности у американских компаний. Таким образом США усиливают давление на Китай в вопросах торговли читать на WSJ.com читать на FT.com

Благодаря восстановлению экономики Ирландии доходность ее гособлигаций теперь находится примерно на таком же уровне, как и у Франции, и приближается к уровню Германии читать на FT.com

Индустрия

Авиакомпании пытаются привлечь пассажиров бизнес-класса более комфортными местами. Но из-за этого расходы на оснащение самолетов увеличиваются на миллионы долларов читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть во вторник утром почти не изменились, после того как накануне они достигли минимального уровня за три недели читать на WSJ.com

Фонд прямых инвестиций Blackstone вложил уже $7 млрд в компании, занимающиеся добычей и транспортировкой природного газа. Он надеется получить прибыль несмотря на низкие цены на газ читать на WSJ.com

Финансы

Инвесторы скупают у Fannie Mae и Freddie Mac новый вид ценных бумаг, позволяющий агентствам снизить свою уязвимость перед риском дефолтов ипотечных заемщиков. Также это сокращает роль правительства на ипотечном рынке. Инвесторы потратили на покупку этих бумаг около $48 млрд с 2013 г. читать на WSJ.com

Goldman Sachs намерена улучшить результаты своего бизнеса по торговле облигациями, расширив свою клиентскую базу читать на FT.com

В США все больше людей допускают дефолты по кредитам, выданным для установки на их домах солнечных панелей и других «зеленых» технологий читать на WSJ.com

Технологии

Жители и гости Пекина смогут расплачиваться за поездки в общественном транспорте с помощью смартфонов. Но только не владельцы iPhone. Это связано с политикой Apple, которая позволяет совершать транзакции только через свое приложение Apple Pay. Из-за этого доля компании на рынке мобильных платежей Китая меньше 1% читать на FT.com

Производитель «умных» вакуумных пылесосов iRobot не исключает, что будет продавать собираемые ими данные другим компаниям. Это вызывает новые опасения по поводу конфиденциальности пользователей читать на FT.com

Число телефонных будок в Великобритании сократится примерно вдвое. Сейчас их около 40 000. Люди все реже пользуются ими для совершения телефонных звонков, а BT приходится тратить на их ремонт более 7 млн фунтов в год читать на FT.com

Медиабизнес

Facebook хочет, чтобы издания – от Conde Nast до Hearst – создавали на ее новой видеоплатформе Watch популярные видеоролики читать на FT.com

Новым гендиректором Pandora Media назначен Роджер Линч, ранее возглавлявший Sling TV читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Rapha, британский производитель экипировки для велоспорта, надеется, что инвестиции американской RZC Investments помогут ему завоевать рынки США и других стран читать на WSJ.com

Amazon начала возвращать деньги потребителям, купившим некоторые бренды очков для наблюдения за солнечным затмением в США. Ранее появилась информация о наличии в продаже большого количества подделок читать на WSJ.com

Domino's Pizza надеялась увеличить продажи во Франции с помощью онлайн-доставки пиццы. Однако оказалось, что ее платформа не оптимизирована под французские адреса, часто содержащие апострофы. Из-за этого ее результаты во Франции оказались разочаровывающими, а торгующиеся в Сиднее акции подешевели почти на 19% читать на WSJ.com

Новая Зеландия привлекает иностранных туристов своей чистотой и экологичностью. Но из-за быстрого развития молочной отрасли многие реки страны теперь загрязнены читать на WSJ.com

Часто акции фармацевтических компаний резко растут в цене после первых сообщений об эффективности их новых лекарств. Но затем их котировки также резко падают, когда становятся известны результаты полных исследований читать на WSJ.com

Котировки акций Danone резко выросли в понедельник после того, как американский хедж-фонд Corvex приобрел в ней долю стоимостью около $400 млн читать на FT.com

Менеджмент

Спустя несколько дней после подачи иска против основателя Uber Трэвиса Каланика инвестор Benchmark Capital отправил открытое письмо сотрудникам компании. В нем Benchmark объяснил, что хочет добиться ухода Каланика из совета директоров, чтобы тот не мешал поиску нового гендиректора читать на WSJ.com читать на FT.com

Инвестор-активист Уильям Экман попытался прояснить свои намерения относительно попыток приобрести компанию ADP, выпускающую программное обеспечение для управления персоналом. Он сделал это после того, как к нему по ошибке пришло электронное письмо гендиректора ADP Карлоса Родригеса. В письме тот выразил подозрения, что Экман хочет его уволить читать на WSJ.com

Компании обычно объявляют об уходе гендиректора с помощью пресс-релиза, содержащего шаблонные фразы о его желании «преследовать другие возможности» или «проводить больше времени с семьей». Но на самом деле за этим может скрываться увольнение. Поэтому исследовательская компания Exechange создала алгоритм, анализирующий заявления компаний и другую информацию с целью понять, действительно ли гендиректор ушел по собственному желанию читать на WSJ.com

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