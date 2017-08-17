В Тобольске возбуждено уголовное дело после взрыва в филиале «СГ-транса»

В тобольском филиале «СГ-транса» произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах).

В пресс-релизе СУ СКР по Тюменской области отмечается, что рабочие травмировались при ведении взрывоопасных работ, в результате которых произошел хлопок газа.

«Трое слесарей в АО “СГ-транс” в ночную смену проводили работы по демонтажу трубного пучка на цистерне, предназначенной для транспортировки газа… В момент проведения работ произошел хлопок и началось возгорание, от которого пострадали рабочие», — говорится в сообщении СУ СКР по региону.

Пострадавшие доставлены в Тюмень с многочисленными ожогами, они находятся в реанимации, состояние всех троих оценивается как тяжелое.