«Коммерсантъ» узнал о слиянии на рынке БАДов

Компания Freedom International Group Ltd., управляющая брендами Coffeecell и Binghan, объединяется с одной из крупнейших компаний прямых продаж Vision International People Group PL, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на стороны сделки.

Freedom принадлежит бывшему топ-менеджеру «Росатома» Нареку Сираканяну. Президент Vision Дмитрий Буряк возглавит совет директоров Freedom, Сираканян останется ее президентом. Акционерную структуру сделки стороны не раскрывают.

Суммарная стоимость активов объединенной компании оценивается примерно в $150 млн, пояснил близкий к сделке источник. Сами участники пояснили, что общая численность дистрибуторской сети превысит 200 000 человек. По итогам 2018 г. оборот объединенной компании может достичь $75 млн, говорит Сиракян.

В IT-интеграцию участники сделки готовы вложить $5 млн. В объединенной компании планируется внедрить облачное решение Sessia, разработанное компанией, основанной Сираканяном и сыном экс-президента «Роснефи» Евгением Богданчиковым. Сегодня, по данным самих компаний, около 70% продаж Vision и 60% оборота Freedom приходится на российский рынок. Сираканян говорит о планах по его консолидации.

Продукцией Freedom и Vision являются биологически активные добавки. По итогам первого полугодия 2017 г. их продажи через аптеки выросли на 10% в рублях и на 5,5% в упаковках, подсчитали в DSM Group.