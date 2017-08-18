Чистая прибыль ТМК в первом полугодии упала в три раза

Чистая прибыль Трубной металлургической компании (ТМК) по МСФО в первом полугодии 2017 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза до $23 млн. Выручка компании за отчетный период выросла на 27% до $2,05 млрд, скорректированная EBITDA — на 2,2% до $275 млн. Рентабельность EBITDA снизилась на 4 процентных пункта по сравнению с уровнем годичной давности и составила 13%.

Общий долг ТМК по состоянию на 30 июня 2017 г. достиг $3,021 млрд, увеличившись на 6,5% по сравнению с показателем на конец 2016 г. Чистый долг к концу II квартала составил $2,567 млрд.

Объем реализации трубной продукции в денежном выражении за отчетный период вырос на 4% до $1,815 млрд. ТМК ожидает незначительного роста объемов реализации труб на российском рынке в III квартале.

ТМК — крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет 30 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основной акционер ТМК — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский, который владеет 65,05% компании через TMK Steel Holding Ltd.