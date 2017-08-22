Американская XCoal отгрузила первую партию угля для Украины

Американская Xcoal Energy & Resources отгрузила первую партию антрацитового угля для украинской компании «Центрэнерго», сообщил посол Украины в США Валерий Чалый в ходе пресс-конференции в американском порту Балтимор. Партия угля будет поставлена морем в порт «Южный».

«Цена конкурентная. Думаю, есть перспектива, что эта цена даже будет уменьшаться», – добавил Чалый.

Ранее «Центрэнерго» заключило с Xcoal Energy & Resources контракт о поставке около 700 000 т угля антрацитовой группы до конца 2017 г. Цена первой партии составит $113/т, но она не является фиксированной.