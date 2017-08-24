В Китае обнаружено крупное месторождение газа

Китайские геологи нашли на территории уезда Усян (северная провинция Шаньси) крупное месторождение природного газа, запасы которого оцениваются в 545 млрд куб. м, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Залежи газа были обнаружены в результате изыскательных работ, проводимых с 2015 г. Ранее в этом районе специалисты нашли довольно крупный угольный бассейн.

Шаньси - административно-территориальная единица КНР, считающаяся ключевым производителем угля. Согласно теоретическим подсчетам в недрах провинции залегает порядка 12,7 трлн куб. м угольного и шельфового газа.