Delta Airlines снова прекратит полеты в Россию с сентября

Delta Airlines прекратит полеты между США и Россией в начале сентября, а возобновить их планирует в мае 2018 г. Это ТАСС сообщили в московском аэропорту «Шереметьево» и подтвердил гендиректор авиакомпании. Последний рейс Delta в этом летнем сезоне намечен на 5 сентября, рассказала директор дирекции по связям с общественностью «Шереметьево» Анна Захаренкова. Она пообещала, что о возобновлении полетов в сезоне лето-2018 будет объявлено к 5 октября.

Генеральный директор Delta Airlines Леонид Тарасов заверил, что компания планирует вернуться на российский рынок в мае следующего года. «Мы остаемся в сезонном распорядке, мы работаем на российском рынке только в летний сезон. Поэтому зимой мы приостанавливаем, а весной возобновляем, - напомнил он. - В расписании аэропорта мы стоим уже с мая следующего года».

Из США в Россию летают только «Аэрофлот» и Delta Airlines, Delta летает только в Нью-Йорк и выполняет пять рейсов в неделю. «Аэрофлот» 23 августа объявил, что проанализирует поток в США в связи с усложнением получения неиммиграционных виз в России, сообщал «Интерфакс».