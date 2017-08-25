Дивиденды Rusal за первое полугодие составят $0,0197 на акцию

Совет директоров UC Rusal утвердил промежуточные дивиденды по итогам первого полугодия 2017 г. в размере $0,0197 на акцию. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-релиз компании. Дивиденды утверждены «в связи с положительными финансовыми результатами первого полугодия и перспективным прогнозом по алюминию до конца года». Они будут выплачены в октябре «при условии соблюдения применимых ограничений по кредитным соглашениям и применимых требований законодательства».

В 2016 г. промежуточные дивиденды Rusal составили $0,01645 на акцию.