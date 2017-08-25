Суд привлек ВТБ к иску «Роснефти» о взыскании с кипрской Swisspro Capital $185 млн

Арбитражный суд Москвы привлек ВТБ к участию в деле по иску НК «Роснефть» о взыскании с кипрской Swisspro Capital задолженности в размере $184,8 млн по контракту на поставку нефти, заключенному в марте 2014 г.

ВТБ в пятницу привлечен к процессу как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований, сообщает «Интерфакс».

В связи с этим суд отложил рассмотрение дела на 12 сентября.

Арбитражный суд Москвы 15 августа отказал Swisspro Capital в оставлении без рассмотрения иска НК «Роснефть».

Ходатайство было мотивировано тем, что по условиям договора рассмотрение спора не подведомственно Арбитражному суду Москвы. Иск должен рассматриваться в Международном коммерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ, сказал адвокат офшора.

Представитель «Роснефти» возражал против удовлетворения ходатайства. По его словам, данное ходатайство должно было быть заявлено до перехода в основную стадию процесса, то есть не позднее 17 мая, когда было назначено основное слушание по делу.

На заседании был прослушан аудиопротокол заседания, состоявшегося 17 мая, где представитель кипрской компании заявил, что «не признает иск в заявленном объеме».

Суд, заслушав позиции сторон, отказал в удовлетворении ходатайства.

Суд тогда по ходатайству Swisspro Capital отложил на 25 августа основное заседание по делу для подготовки компанией позиции по иску.

Как сообщалось, в 2013 г. Одесский НПЗ у НК «Лукойл» купила группа «ВЕТЭК» Сергея Курченко. Позже «ВЕТЭК» передала предприятие в залог российскому банку ВТБ по кредиту, выданному финучреждением в адрес Swisspro Capital Ltd. (компания связана с Soprema Trading, с которой «ВЕТЭК» планировала заключить договор на выполнение работ по переработке нефти и производству нефтепродуктов).