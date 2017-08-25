Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 августа 2017 года
Политика
Повлиять на исход парламентских выборов в Германии в сентябре может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который призывает немецких турок бойкотировать основные партии. Больше всего пострадать от этого может Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца читать на FT.com
Экономика
Президент США Дональд Трамп постарается провести налоговую реформу к концу года, заявил в интервью FT директор национального экономического совета Гэри Кон читать на FT.com
Будущее Джанет Йеллен на посту председателя Федеральной резервной системы США остается неопределенным. Поэтому вопросы о том, предложит ли ей президент США Дональд Трамп остаться на второй срок и согласится ли она, будут нависать над ежегодным симпозиумом центробанков в Джексон-Хоул читать на WSJ.com
Пока руководители ведущих центробанков, которые соберутся в Джексон-Хоул, думают о том, как ужесточить денежную политику, нескольким центробанкам из развивающихся стран нужно двигаться в противоположном направлении — снижать процентные ставки читать на WSJ.com
Инвесторы ждут, что ЕЦБ в следующем году начнет сворачивать свою программу покупки активов. Но перед этим центробанк может увеличить закупку бондов, так как он реинвестирует средства от погашаемых облигаций читать на WSJ.com
На долговых рынках появляются признаки беспокойства инвесторов тем, что конгресс США может не успеть договориться о повышении потолка госдолга до конца сентября читать на WSJ.com
Президент Бразилии Мишел Темер на этой неделе объявил об амбициозных планах приватизации. Он надеется ускорить экономический рост и сократить государственные расходы с помощью продажи аэропортов, государственной лотереи и многих других активов читать на WSJ.com читать на FT.com
Зависимость китайской экономики от инвестиций в инфраструктуру в июле достигла нового рекордного уровня. Попытки Пекина бороться с долгом местных органов власти рискуют замедлить экономику читать на FT.com
Прямые инвестиции в Центральную Европу достигли 1,6 млрд евро в 2016 г. на фоне восстановления экономики региона, по данным Invest Europe. Это их самый высокий уровень с 2009 г. читать на FT.com
Индустрия
В Китае давно действуют строгие ограничения на полеты. Но теперь китайские лидеры стремятся увеличить использование авиации. Это выгодно производителям самолетов и вертолетов и другим участникам отрасли читать на WSJ.com
Автомобили
Илон Маск смог сделать из Tesla более дорогую компанию, чем General Motors и Ford. Но его слишком амбициозные цели по созданию технологии автопилота стали причиной недовольства и отставок инженеров Tesla читать на WSJ.com
Интерес китайской Great Wall к Fiat Chrysler напомнил о проблемах концерна, у которого нет ресурсов для самостоятельной разработки самоуправляемых автомобилей. Если найти партнера так и не удастся, то Fiat Chrysler может быть вынужден разделиться на части читать на WSJ.com
Европейские автопроизводители возвращаются в Иран. Это один из немногих секторов, в которые Тегерану удается привлечь инвестиции после соглашения об ограничении своей ядерной программы читать на FT.com
Энергоресурсы
Цены на нефть в пятницу утром выросли на фоне приближения урагана Харви к Техасу. Из-за него Royal Dutch Shell, ExxonMobil и другие компании эвакуировали своих сотрудников с нефтяных платформ в Мексиканском заливе читать на WSJ.com читать на FT.com
Энергетический сектор США изменился с тех пор, как на побережье Техаса в последний раз обрушивался мощный ураган. В этот раз инвесторы больше обеспокоены тем, как стихия повлияет на НПЗ, а не на добычу нефти читать на WSJ.com
Дисконт американской нефти WTI по отношению к Brent достиг максимума с 2015 г., несмотря на факторы, которые должны способствовать росту цен на нее. Это означает, что инвесторы делают ставку на рост нефтедобычи в США читать на FT.com
Финансы
Власти США обвинили двух менеджеров Societe Generale в манипулировании ставкой LIBOR. Ущерб от их действий оценивается в $170 млн читать на FT.com
Правительство Индии собирается консолидировать государственные банки, так как их в стране 21. Инвесторы приветствуют эти планы, но во вторник против этого протестовали около 1 млн сотрудников госбанков читать на FT.com
Гендиректор инвесткомпании Cartica Тереза Барджер называет себя единственным инвестором-активистом, сосредоточенным исключительно на развивающихся рынках. При этом она избегает госкомпаний, предпочитая инвестировать в семейный бизнес читать на WSJ.com
Технологии
Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён признан виновным в коррупции и других преступлениях и приговорен к пяти годам тюрьмы. Его адвокаты намерены немедленно подать апелляцию читать на WSJ.com читать на FT.com
В последние годы акции азиатских поставщиков Apple росли и падали в зависимости от выхода новых моделей iPhone. Теперь инвесторы считают, что аналогичное влияние на рынки будет оказывать новый продукт - умные спикеры читать на WSJ.com
Роботы Amazon, перемещающие полки с товарами, меняют организацию работы на ее складах. Но возникают вопросы о том, как это скажется на занятости людей читать на FT.com
Медиабизнес
Spotify заключила долгосрочное лицензионное соглашение с Warner Music. Это устраняет последнее крупное препятствие на ее пути к IPO читать на FT.com
Потребительский рынок
Amazon объявил о планах снизить цены на продукты в Whole Foods Market, которую он приобретает за $13,7 млрд. Это привело к снижению котировок акций других продуктовых ритейлеров. Инвесторы боятся, что Amazon начнет ценовую войну читать на WSJ.com читать на FT.com
Два инвестора Uber – Шервин Пишевар и Стив Расселл – пытаются защитить экс-гендиректора Uber Трэвиса Каланика от иска венчурного фонда Benchmark Capital. Тот желает убрать Каланика из совета директоров Uber, но они хотят решить спор через арбитраж читать на WSJ.com
Спорт
Рекордные суммы футбольных трансферов не являются безумными. Согласно исследованию Deloitte затраты клубов на игроков пропорциональны имеющимся у них ресурсам читать на FT.com
Недвижимость
SoftBank инвестирует $4,4 млрд в WeWork, сдающую в аренду совместные офисы. Благодаря этому оценка стоимости WeWork выросла примерно до $20 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com
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