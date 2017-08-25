Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 25 августа 2017 года

Политика

Повлиять на исход парламентских выборов в Германии в сентябре может президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который призывает немецких турок бойкотировать основные партии. Больше всего пострадать от этого может Социал-демократическая партия Германии Мартина Шульца читать на FT.com

Экономика

Президент США Дональд Трамп постарается провести налоговую реформу к концу года, заявил в интервью FT директор национального экономического совета Гэри Кон читать на FT.com

Будущее Джанет Йеллен на посту председателя Федеральной резервной системы США остается неопределенным. Поэтому вопросы о том, предложит ли ей президент США Дональд Трамп остаться на второй срок и согласится ли она, будут нависать над ежегодным симпозиумом центробанков в Джексон-Хоул читать на WSJ.com

Пока руководители ведущих центробанков, которые соберутся в Джексон-Хоул, думают о том, как ужесточить денежную политику, нескольким центробанкам из развивающихся стран нужно двигаться в противоположном направлении — снижать процентные ставки читать на WSJ.com

Инвесторы ждут, что ЕЦБ в следующем году начнет сворачивать свою программу покупки активов. Но перед этим центробанк может увеличить закупку бондов, так как он реинвестирует средства от погашаемых облигаций читать на WSJ.com

На долговых рынках появляются признаки беспокойства инвесторов тем, что конгресс США может не успеть договориться о повышении потолка госдолга до конца сентября читать на WSJ.com

Президент Бразилии Мишел Темер на этой неделе объявил об амбициозных планах приватизации. Он надеется ускорить экономический рост и сократить государственные расходы с помощью продажи аэропортов, государственной лотереи и многих других активов читать на WSJ.com читать на FT.com

Зависимость китайской экономики от инвестиций в инфраструктуру в июле достигла нового рекордного уровня. Попытки Пекина бороться с долгом местных органов власти рискуют замедлить экономику читать на FT.com

Прямые инвестиции в Центральную Европу достигли 1,6 млрд евро в 2016 г. на фоне восстановления экономики региона, по данным Invest Europe. Это их самый высокий уровень с 2009 г. читать на FT.com

Индустрия

В Китае давно действуют строгие ограничения на полеты. Но теперь китайские лидеры стремятся увеличить использование авиации. Это выгодно производителям самолетов и вертолетов и другим участникам отрасли читать на WSJ.com

Автомобили

Илон Маск смог сделать из Tesla более дорогую компанию, чем General Motors и Ford. Но его слишком амбициозные цели по созданию технологии автопилота стали причиной недовольства и отставок инженеров Tesla читать на WSJ.com

Интерес китайской Great Wall к Fiat Chrysler напомнил о проблемах концерна, у которого нет ресурсов для самостоятельной разработки самоуправляемых автомобилей. Если найти партнера так и не удастся, то Fiat Chrysler может быть вынужден разделиться на части читать на WSJ.com

Европейские автопроизводители возвращаются в Иран. Это один из немногих секторов, в которые Тегерану удается привлечь инвестиции после соглашения об ограничении своей ядерной программы читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в пятницу утром выросли на фоне приближения урагана Харви к Техасу. Из-за него Royal Dutch Shell, ExxonMobil и другие компании эвакуировали своих сотрудников с нефтяных платформ в Мексиканском заливе читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергетический сектор США изменился с тех пор, как на побережье Техаса в последний раз обрушивался мощный ураган. В этот раз инвесторы больше обеспокоены тем, как стихия повлияет на НПЗ, а не на добычу нефти читать на WSJ.com

Дисконт американской нефти WTI по отношению к Brent достиг максимума с 2015 г., несмотря на факторы, которые должны способствовать росту цен на нее. Это означает, что инвесторы делают ставку на рост нефтедобычи в США читать на FT.com

Финансы

Власти США обвинили двух менеджеров Societe Generale в манипулировании ставкой LIBOR. Ущерб от их действий оценивается в $170 млн читать на FT.com

Правительство Индии собирается консолидировать государственные банки, так как их в стране 21. Инвесторы приветствуют эти планы, но во вторник против этого протестовали около 1 млн сотрудников госбанков читать на FT.com

Гендиректор инвесткомпании Cartica Тереза Барджер называет себя единственным инвестором-активистом, сосредоточенным исключительно на развивающихся рынках. При этом она избегает госкомпаний, предпочитая инвестировать в семейный бизнес читать на WSJ.com

Технологии

Наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён признан виновным в коррупции и других преступлениях и приговорен к пяти годам тюрьмы. Его адвокаты намерены немедленно подать апелляцию читать на WSJ.com читать на FT.com

В последние годы акции азиатских поставщиков Apple росли и падали в зависимости от выхода новых моделей iPhone. Теперь инвесторы считают, что аналогичное влияние на рынки будет оказывать новый продукт - умные спикеры читать на WSJ.com

Роботы Amazon, перемещающие полки с товарами, меняют организацию работы на ее складах. Но возникают вопросы о том, как это скажется на занятости людей читать на FT.com

Медиабизнес

Spotify заключила долгосрочное лицензионное соглашение с Warner Music. Это устраняет последнее крупное препятствие на ее пути к IPO читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon объявил о планах снизить цены на продукты в Whole Foods Market, которую он приобретает за $13,7 млрд. Это привело к снижению котировок акций других продуктовых ритейлеров. Инвесторы боятся, что Amazon начнет ценовую войну читать на WSJ.com читать на FT.com

Два инвестора Uber – Шервин Пишевар и Стив Расселл – пытаются защитить экс-гендиректора Uber Трэвиса Каланика от иска венчурного фонда Benchmark Capital. Тот желает убрать Каланика из совета директоров Uber, но они хотят решить спор через арбитраж читать на WSJ.com

Спорт

Рекордные суммы футбольных трансферов не являются безумными. Согласно исследованию Deloitte затраты клубов на игроков пропорциональны имеющимся у них ресурсам читать на FT.com

Недвижимость

SoftBank инвестирует $4,4 млрд в WeWork, сдающую в аренду совместные офисы. Благодаря этому оценка стоимости WeWork выросла примерно до $20 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

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