В Хабаровске служба такси уволила водителя после инцидента с незаплатившими пассажирами

Служба заказа такси «Максим» сообщила, что уволен водитель, который заставил не заплативших ему клиентов в Хабаровске умыться зеленкой. По факту проводится внутренняя проверка, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. По мнению собеседника агентства, не правы обе стороны.

По данным компании «Максим», водитель подвез двух девушек и молодого человека от г. Вяземского в Хабаровск. Они были должны за поездку более 2000 руб. Водитель при этом не взял с них предоплату, а помимо расходов на бензин ему еще необходимо было внести деньги за аренду автомобиля. Он также остался и без своего заработка, отметил собеседник агентства. Он напомнил, что в этом случае инструкция предписывает водителю обратиться в сервис для записи долга клиенту либо обратиться в полицию.

Между тем в интернете появилась видеозапись, на которой таксист заставлял пассажирку умываться зеленкой, а в кадре была еще одна девушка с зеленым лицом и молодой человек с руками в зеленке.

В связи с публикацией этого ролика полиция Хабаровска проводит доследственную проверку.