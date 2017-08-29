Группа Globaltrans не ведет переговоров о покупке «Трансконтейнера»

Globaltrans сфокусирован на развитии перевозок грузов в универсальном подвижном составе, а также в танк-контейнерах и в настоящее время не ведет переговоров о покупке ПАО «Трансконтейнер».

«Переговоры по этому активу (о вхождении в его капитал) не ведутся. Мы сегодня все-таки сфокусированы на покупке универсального подвижного состава и танк-контейнеров», - заявил генеральный директор группы Валерий Шпаков в ходе телефонной конференции.

В ноябре 2016 г. топ-менеджер говорил «Интерфаксу», что железнодорожному холдингу потенциально интересен контрольный пакет акций «Трансконтейнера». «Globaltrans не исключает участия в приватизации (этого актива)», - отмечал он.

«Мы готовы сегодня рассматривать различные активы в железнодорожной отрасли, при этом любая сделка должна соответствовать нашим строгим критериям инвестиционной привлекательности», - отметил топ-менеджер во вторник на телефонной конференции.