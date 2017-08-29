Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 29 августа 2017 года

Политика

За недавние нападения с ножом в Дагестане и Сургуте ответственность на себя взяло «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России). Власти не спешат связывать эти происшествия с терроризмом, хотя они напоминают импровизированные теракты ИГ в Европе читать на WSJ.com

Юрист Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал, что он обращался к Дмитрию Пескову за помощью в строительстве Trump Tower в Москве во время президентской кампании Трампа читать на WSJ.com читать на FT.com

Северная Корея во вторник запустила баллистическую ракету над территорией Японии. Власти последней даже объявили для жителей сигнал тревоги, а премьер-министр Синдзо Абэ назвал это «беспрецедентной» угрозой читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Ущерб от урагана «Харви» оценивается в десятки миллиардов долларов. Но его размер будет зависеть от масштаба наводнения в ближайшие дни. Особенно ураган ударит по страховщикам и энергетическим компаниям. Однако у владельцев тысяч пострадавших домов может не быть соответствующей страховки читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент Франции Эммануэль Макрон готовится представить в четверг реформы трудового законодательства. Прежде поддержавшие его профсоюзы опасаются, что он может нарушить данные им обещания читать на FT.com

Выяснилось, что президент США Дональд Трамп в июле отклонил предложение Китая сократить избыточные мощности по производству стали, хотя эту идею поддерживали его советники. Вместо этого Трамп настаивал на введении импортных пошлин читать на FT.com

Индустрия

Золотодобытчик Polymetal заявил, что его долг уже прошел пиковый уровень и теперь должен снижаться. Компания надеется, что успешный запуск нового рудника в Казахстане следующей осенью позволит ей увеличить добычу читать на FT.com

Из-за урагана «Харви» в Техасе грузоперевозчики создают альтернативные маршруты поставок. Могут пройти дни, прежде чем уровень воды в Хьюстоне, важном транспортном узле, снизится достаточно для того, чтобы компании возобновили там работу читать на WSJ.com

Автомобили

Альянс Renault-Nissan договорился с Dongfeng о создании совместного предприятия для выпуска электромобилей в Китае читать на FT.com

Энергоресурсы

Саудовская Аравия и Россия хотят продлить соглашение об ограничении нефтедобычи еще на три месяца, до конца июня, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Фьючерсы на поставку бензина в сентябре в США подорожали на 2,7% в понедельник, так как из-за урагана «Харви» нефтеперерабатывающие мощности в стране были сокращены примерно на 15% читать на WSJ.com

Ураган «Харви» заставил производителей сланцевой нефти в Техасе приостановить добычу, из-за чего она, по начальным оценкам, сократилась на 400 000–500 000 баррелей в день. Теперь вопрос в том, как быстро сектор восстановится читать на WSJ.com

Цена на нефть WTI во вторник утром немного выросла на фоне ослабления доллара и урагана «Харви» читать на WSJ.com

Финансы

Критики страховщика AmTrust Financial Services утверждают, что им назначают встречи люди, называющие себя иностранными консультантами и интересующиеся этой компанией. Однако они не те, за кого себя выдают. Американские регуляторы ведут расследование в отношении AmTrust по поводу ее отчетности, а инвесторы делают ставки на падение котировок ее акций. Но AmTrust утверждает, что не нанимает никого для получения имеющейся у критиков информации читать на WSJ.com

Лай Сяоминь, председатель совета директоров крупнейшего китайского «плохого банка» Huarong, предупредил о возникновении пузыря на китайском рынке проблемных кредитов. По его словам, цены растут из-за наплыва неопытных инвесторов читать на FT.com

Банковский регулятор Китая распорядился, чтобы финансовые организации записывали на видео все продажи инвестиционных продуктов. Это поможет защитить права потребителей, а также сами банки от недовольных клиентов, если их инвестиции окажутся неудачными читать на FT.com

Чтобы ограничить риски кредитования испытывающих проблемы ритейлеров, американские банки все чаще настаивают на использовании их активов в качестве залога читать на FT.com

Крупный план

Хедж-фонды ищут и анализируют альтернативные данные, стараясь найти в них ценную информацию. Но есть вопросы по поводу законности таких методов читать на FT.com

Технологии

Apple представит свои новые продукты 12 сентября, говорят знакомые с ситуацией люди. Это усиливает ожидания, что новые iPhone появятся в продаже задолго до начала праздничного сезона читать на WSJ.com

Флагманские смартфоны Apple и Samsung становятся все дороже. Компании надеются с помощью этого увеличить выручку, но это также позволит проверить лояльность их клиентов читать на WSJ.com

Fitbit с помощью новых умных часов и беспроводных наушников хочет вернуть себе лидерство на рынке носимых устройств, которое она уступила Apple в последние месяцы читать на WSJ.com читать на FT.com

Рост рынка смартфонов замедлился, но прочные модели пользуются все большим спросом. По прогнозам CCS Insight, их продажи в этом году вырастут на 25% до 22,2 млн читать на FT.com

Потребительский рынок

Amazon пошел на необычный для себя шаг. В понедельник он первым снизил цены на многие продукты в своем новом подразделении Whole Foods, хотя обычно он реагирует на действия конкурентов читать на WSJ.com

Amazon и Best Buy нанимают сотни консультантов, которые приходят домой к потребителям и помогают им выбрать электронику и установить ее читать на WSJ.com

Менеджмент

Первой задачей нового гендиректора Uber будет работа с советом директоров. Если Дара Хосровшахи согласится на этот пост, ему необходимо будет уладить разногласия среди членов совета директоров, вызванные конфликтом между инвестором-активистом Benchmark Capital и экс-гендиректором Трэвисом Калаником читать на WSJ.com

Uber еще предстоит решить неопределенность, связанную с будущей ролью Трэвиса Каланика, заявила гендиректор Hewlett Packard Enterprise Мег Уитман. Она считалась одним из кандидатов на пост руководителя Uber читать на FT.com

Не ограниченный по времени отпуск звучит здорово, но это не лучшее решение для перегруженных сотрудников, говорят эксперты. При такой системе они порой не решаются брать отпуск на желаемый срок читать на WSJ.com

В этом дайджесте Vedomosti.ru информируют своих читателей о наиболее интересных публикациях на сайтах Financiаl Times и Thе Wаll Strееt Journal. Внимание: доступ к полному тексту публикации по ссылке может быть ограничен правообладателем и предоставляться по платной подписке.