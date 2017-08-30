Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 августа 2017 года

Политика

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты над Японией вынуждает Токио и Сеул усиливать свою противоракетную оборону. Хотя такие действия не понравятся России и Китаю и затруднят международные попытки урегулировать конфликт с Пхеньяном читать на WSJ.com

После запуска северокорейской ракеты над Японией президент США Дональд Трамп заявил, что в конфликте с Пхеньяном возможны «все варианты». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын возобновил угрозы нанести удар по Гуаму читать на FT.com

Экономика

Курс евро во вторник превысил $1,2 впервые за два с половиной года. Это создает проблемы ЕЦБ, который борется с низкой инфляцией и собирается начать сворачивание своей программы денежного стимулирования читать на WSJ.com

Экономика Хьюстона сильно пострадает из-за урагана «Харви», который может стать самым дорогостоящим в истории США. Но экономисты считают, что город сможет восстановиться после него лучше, чем Новый Орлеан после урагана «Катрина» читать на WSJ.com

Котировки акций Центробанка Швейцарии в августе впервые превысили 3000 швейцарских франков. Это в два с лишним раза дороже, чем год назад. Такой резкий рост котировок трудно объяснить читать на FT.com

Федеральная резервная система США и ЕЦБ продолжают настаивать, что нормализация их денежной политики будет максимально мягкой. Но некоторые специалисты обеспокоены, что инвесторы недооценивают возможное влияние одновременного ужесточения их денежной политики на рынки читать на FT.com

Создание рабочих мест – одна из главных экономических целей президента США Дональда Трампа, и он часто публиковал твиты об этом после своего избрания. Но анализ FT показывает, что зачастую новые рабочие места, о которых объявляли компании, были запланированы ими еще до победы Трампа на выборах читать на FT.com

Несмотря на протекционистскую риторику Дональда Трампа, шесть из девяти крупнейших портов США побили месячные рекорды грузооборота за последний год читать на FT.com

Индустрия

United Technologies близка к покупке Rockwell Collins более чем за $20 млрд. В результате сделки будет создан один из крупнейших производителей авиационного оборудования читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Hyundai Motor возобновила производство в Китае. Оно было приостановлено на прошлой неделе из-за спора по поводу оплаты с поставщиком. Это происходит на фоне конфликта между Сеулом и Пекином из-за размещения американской системы противоракетной обороны в Южной Корее читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в среду утром продолжили снижаться на фоне наводнения, мешающего работе нефтеперерабатывающих заводов в Техасе читать на WSJ.com

Последствия урагана «Харви» в Техасе отражаются на энергетических рынках. Прежде всего из-за него были закрыты несколько нефтеперерабатывающих заводов в штате, но есть и другие моменты, на которые нужно обратить внимание читать на FT.com

Ураган «Харви» влияет на поставки нефти и нефтепродуктов по всему миру, что подчеркивает растущую роль США в энергетическом секторе читать на WSJ.com

Спрос развивающихся стран Азии на сжиженный природный газ растет, обеспечивая рост торговли им в регионе читать на WSJ.com

Финансы

Многим владельцам домов и бизнеса в Техасе, чья собственность пострадала из-за урагана «Харви», необходимо успеть подать заявки на получение страховых выплат до того, как в пятницу в Техасе вступит в силу новый закон, выгодный страховщикам из частного сектора читать на WSJ.com

Национальная программа страхования от наводнений — это единственный выход для большинства владельцев бизнеса в США, так как многие страховщики из частного сектора давно прекратили заниматься этими рисками. Однако программа давно устарела, поэтому не сможет удовлетворить потребности бизнеса читать на WSJ.com

Власти Мексики одобрили создание новой фондовой биржи в стране. Она начнет работать в начале 2018 г. и позволит значительно увеличить число компаний, чьи акции торгуются в Мексике читать на FT.com

Credit Suisse через свой фонд инвестировал в компанию Sapience Analytics, которая обещает повысить производительность труда сотрудников, следя за тем, как они используют свои компьютеры, планшеты и смартфоны читать на FT.com

Технологии

Власти США и Великобритании почти удвоили число запросов на получение от технологических компаний персональных данных пользователей. Нагрузка на компании может вырасти еще сильнее, так как власти ЕС собираются ужесточить правила о защите персональных данных читать на FT.com

Технологическим компаниям непросто подготовиться к новым правилам ЕС о защите персональных данных, которые вступят в силу в мае. Как показал опрос FT, компаниям необходимо нанимать новых сотрудников, менять свои продукты и их расходы могут вырасти читать на FT.com

Google рассказал антимонопольным властям ЕС, как он собирается изменить отображение результатов поиска, чтобы его сервис сравнения цен больше не имел незаконного преимущества перед конкурентами. В июне Еврокомиссия оштрафовала компанию в связи с этим на 2,4 млрд евро читать на WSJ.com

Google создал платформу дополненной реальности для телефонов с операционной системой Android. С ее помощью разработчики смогут создавать игры и приложения, в которых используется технология дополненной реальности читать на FT.com

Число пользователей китайского мессенджера WeChat быстро приближается к 1 млрд. Но аналитики ждут, что темп роста резко снизится до тех пор, пока сервис не станет популярен за границей читать на FT.com

Китайская Baidu уверена, что будущее за искусственным интеллектом (ИИ). Поэтому она стремится не отставать от конкурентов и хочет стать лидером в развитии ИИ на Востоке читать на FT.com

Медиабизнес

У Apple разногласия с голливудскими киностудиями по поводу стоимости показа фильмов в высоком разрешении на ее новой приставке Apple TV читать на WSJ.com

Потребительский рынок

Министерство юстиции США начало предварительное расследование в отношении Uber по подозрениям в подкупе иностранных чиновников читать на WSJ.com

Uber подтвердил назначение Дары Хосровшахи на пост гендиректора читать на FT.com

Новый гендиректор Uber Дара Хосровшахи уже сталкивается со сложностями: появились новости об антикоррупционном расследовании в отношении Uber и стали известны подробности того, как совет директоров решил нанять его читать на WSJ.com

Amazon хочет с помощью поглощения Whole Foods наконец увеличить онлайн-торговлю продуктами питания читать на WSJ.com

Ожидается, что Францию в этом году посетят более 88 млн туристов, несмотря на угрозу терактов. Власти страны работают над тем, чтобы увеличить доходы от туристического сектора читать на FT.com

Менеджмент

Компании обращаются за помощью к генералам в надежде, что их военный опыт поможет в корпоративном управлении и борьбе с киберугрозами читать на WSJ.com

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