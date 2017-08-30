Алекперов не видит рисков для компании в финансовом оздоровлении «Открытия»

Президент «Лукойла» Вагит Алекперов не видит рисков для нефтяной компании в финансовом оздоровлении банка «Открытие», держателями карт которого являются работники «Лукойла».

ЦБ во вторник объявил о мерах по повышению финансовой устойчивости «Открытия» с использованием механизма Фонда консолидации банковского сектора. Банк, получая финансовую поддержку регулятора, продолжит работу, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится, механизм bail-in не применяется.

«Лукойл» является одним из крупнейших клиентов банка и планирует продолжить сотрудничество.

«Уверен, что содействие со стороны Банка России позволит банку "Открытие" стабильно работать. При этой поддержке "Лукойл" не видит рисков как для компании в целом, так и для наших работников, которые являются держателями зарплатных карт банка "Открытие"», - приводятся в сообщении слова Алекперова.