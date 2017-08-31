Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 августа 2017 года

Политика

Работа Пола Манафорта, экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа, на Украине, в Грузии и Черногории часто была связана с Олегом Дерипаской. Поэтому органы, расследующие предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, хотят знать больше о связях между ними читать на WSJ.com

Выяснилось, что лоббист Ринат Ахметшин, участвовавший в скандальной встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой во время президентской гонки в США, в августе дал показания перед большим жюри читать на FT.com

Популистская партия «Альтернатива для Германии» надеется на поддержку русских немцев во время парламентских выборов в сентябре. В прошлом эти люди голосовали за партию канцлера ФРГ Ангелы Меркель, но они недовольны ее политикой в отношении мигрантов с Ближнего Востока читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что переговоры с Северной Кореей — это «не ответ» на ее угрозы. Но это противоречит словам министра обороны Джима Мэттиса, который настаивает, что дипломатические варианты решения конфликта еще остаются читать на WSJ.com читать на FT.com

Экономика

Правительство Франции в четверг представило предложения по либерализации рынка труда читать на WSJ.com читать на FT.com

Темп роста ВВП США во II квартале в результате пересмотра данных в среду был повышен с 2,6 до 3%. Это лучший результат с 2015 г. читать на WSJ.com читать на FT.com

Санкции США, запретившие операции с некоторыми облигациями Венесуэлы, начали действовать, брокеры и клиринговые палаты уже отказываются работать с ними. Кроме того, нью-йоркский суд разрешил канадской добывающей компании Crystallex получить $1,4 млрд венесуэльских денег в Bank of New York Mellon. Немедленного воздействия на ситуацию в Венесуэле санкции не окажут, но последние события свидетельствуют, что реструктуризация долга в случае дефолта будет экстраординарным событием читать на FT.com

Бонды Венесуэлы и нефтяной госкомпании PDVSA со сроком погашения осенью подешевели из-за урагана «Харви», который мешает экспорту ее нефти в США читать на FT.com

Кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в интервью WSJ заявил о необходимости приостановить переговоры по североамериканскому торговому соглашению (NAFTA) и предупредил, что в случае своей победы будет настаивать на изменении невыгодных для его страны условий сделки читать на WSJ.com

По оценкам Центробанка Индии, 99% крупных банкнот были обменены или размещены на депозитах. Правительство в прошлом году неожиданно вывело их из обращения в надежде, что преступники и коррумпированные чиновники и бизнесмены останутся с «ничего не стоящими бумажками». Но похоже, что это не так читать на FT.com

Индустрия

Два взрыва произошли на химическом заводе компании Arkema в Техасе из-за потери электроснабжения в результате наводнения, вызванного ураганом «Харви» читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Спрос на Cadillac в США невысок, но бренд пользуется популярностью в Китае. Благодаря этому продажи Cadillac за границей теперь впервые выше, чем на американском рынке читать на WSJ.com

Суд Южной Кореи обязал Kia Motors выплатить около $890 млн сотрудникам за неоплаченную в предыдущие годы работу. Из-за этого автопроизводитель может получить убыток в III квартале, и ему будет сложнее вести переговоры о размере зарплат с профсоюзом читать на FT.com

Энергоресурсы

Трейдеры заказали в США почти 40 танкеров с топливом из Европы, так как американские нефтеперерабатывающие мощности сократились более чем на 20% из-за урагана «Харви» читать на FT.com читать на WSJ.com

Colonial Pipeline из-за урагана «Харви» перекрыла трубопровод, транспортирующий топливо в крупные города на Восточном побережье США. Из-за этого увеличивается беспокойство по поводу нехватки топлива в стране читать на FT.com

Закрытие НПЗ, портов и трубопроводов в Техасе из-за урагана «Харви» сказывается на американском и мировом энергетическом рынках читать на WSJ.com

Забавно, что датская компания Dong Energy, чье название означает Danish Oil & Natural Gas, продает свои оставшиеся нефтяные и газовые месторождения. Она намерена сосредоточиться на возобновляемой энергетике читать на WSJ.com

Финансы

Взлет и падение «ФК Открытие» свидетельствуют о глубоких проблемах российского банковского сектора читать на FT.com

Шесть из крупнейших мировых банков присоединились к проекту UBS по созданию новой криптовалюты с использованием блокчейна. Они надеются запустить ее в следующем году читать на FT.com

Китайские регуляторы предупредили инвесторов о рисках схем привлечения финансирования с помощью криптовалют, которых называют initial coin offering (ICO) читать на FT.com

JPMorgan Chase прекращает заниматься клирингом казначейских облигаций США и сделок репо. Таким образом, единственным банком на этом рынке остается Bank of New York Mellon читать на WSJ.com

Ураган «Харви» станет первой катастрофой, для оценки ущерба которой страховщики собираются широко использовать беспилотники читать на WSJ.com

Крупный план

Deutsche Bank одалживал деньги Дональду Трампу на проекты с недвижимостью, когда ему отказывали другие кредиторы. Теперь, когда Трамп стал президентом США, их связи привлекают повышенное внимание читать на FT.com

Технологии

Microsoft и Amazon договорились о сотрудничестве в разработке голосовых помощников, чтобы лучше конкурировать в этой области с Google и Apple. Предполагается, что их голосовые помощники Cortana и Alexa смогут даже общаться друг с другом читать на WSJ.com читать на FT.com

Apple присоединилась к группе инвесторов во главе с фондом прямых инвестиций Bain Capital, которые желают приобрести подразделение полупроводников Toshiba. Но на него также претендуют тайваньская Foxconn и американская Western Digital читать на FT.com

Apple теперь позволяет китайским пользователям использовать местную платежную систему WeChat Payment конкурента Tencent для покупок в App Store читать на WSJ.com

Почти половина компаний не защищают свои платежные системы от хакеров, показал опрос Verizon. Это угрожает их способности принимать платежи пластиковыми картами читать на FT.com

Потребительский рынок

Новый гендиректор Uber Дара Хосровшахи заявил, что компания может провести IPO через полтора-три года. Также он пообещал изменить корпоративную культуру Uber, которая оказалась в центре скандалов читать на WSJ.com читать на FT.com

Американские регуляторы одобрили инновационное лекарство от рака компании Novartis. Его стоимость составляет $475 000 читать на WSJ.com читать на FT.com

Акции Carrefour в четверг утром подешевели более чем на 12% после того, как накануне компания отчиталась о резком снижении операционной прибыли читать на FT.com

Крупные ритейлеры в Великобритании уделяют мало внимания мусульманскому празднику Курбан-байрам, в отличие от Рождества. Из-за этого они упускают возможность хорошо заработать, ведь рынок товаров для мусульман в стране оценивается более чем в 20 млрд фунтов в год читать на FT.com

Недвижимость

KPMG хочет воспользоваться ростом цен на недвижимость в Лондоне и выручить около 400 млн фунтов, продав свою местную штаб-квартиру и взяв затем ее в аренду читать на FT.com

Менеджмент

Власти США подали в суд на Estee Lauder, обвиняя компанию в том, что она предоставляет молодым отцам меньше недель для ухода за ребенком, чем молодым матерям читать на WSJ.com

Молодым менеджерам бывает непросто управлять более старшими и опытными подчиненными и заслужить их доверие. Этим менеджерам стоит относиться к ним как к партнерам и просить у них совета читать на FT.com

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