Ас-Сиси пригласил Путина в Египет для подписания контракта на АЭС

Египет согласовал контракт на строительство «Росатомом» первой в стране АЭС «Эль-Дабаа», сообщил президент Египта Абдул-Фаттах ас-Сиси и пригласил президента России Владимира Путина на торжественное подписание документа.

«Хочу сказать, что мы закончили все процедуры, связанные с согласованием контракта о строительстве АЭС в Эль-Дабаа. Я очень приветствую этот шаг и очень надеюсь, что вы сможете присутствовать вместе со мной при торжественном подписании», – сказал ас-Сиси на встрече с Путиным на полях саммита БРИКС в китайском Сямэне в понедельник.

Ас-Сиси подчеркнул, что это будет хорошая возможность поприветствовать президента РФ вновь на египетской земле.

В августе 2010 г. власти Египта объявили, что намерены построить АЭС на побережье Средиземного моря в населенном пункте Эль-Дабаа и рассчитывают начать эксплуатацию первого энергоблока в 2019 г. После запуска первого энергоблока на площадке возможно строительство еще трех реакторов. В ноябре 2015 г. Россия и Египет подписали в Каире межправительственное соглашение о строительстве АЭС с четырьмя энергоблоками мощностью 1200 МВт каждый.

Строительство АЭС «Эль-Дабаа» планируется начать в конце 2017 г., после получения разрешений, передавало в марте Daily News Egypt со ссылкой на источники в Nuclear Power Plants Authority (NPPA, Управления по атомным станциям Египта). По данным издания, в соглашении прописана стоимость проекта в $30 млрд. Россия предоставляет Египту госкредит в размере $25 млрд на 13 лет с 2016 по 2028 г. под 3% годовых. Кредит будет использован на финансирование 85% контракта, остальные 15% выплатит Египет.

Ранее «Росатом» планировал подписать контракт на АЭС в Египте до конца 2016 г.