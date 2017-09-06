Минтранс ждет резкого роста перевозок по Севморпути после запуска «Ямал СПГ»

Запуск первой очереди проекта «Ямал СПГ» резко увеличит объем перевозок по Северному морскому пути в следующем году, рассчитывает Минтранс. «Проект строительства завода СПГ, уже реализованного, можно сказать, на полуострове Ямал, увеличит объем перевозок по Севморпути уже в следующем году более чем в три раза по отношению к сегодняшним объемам», - сказал министр транспорта Максим Соколов в интервью «России 24» в кулуарах экономического форума во Владивостоке.

Соколов напомнил, что уже сейчас объемы трафика на Севморпути вышли на «рекордные за весь постсоветский период показатели».

Соколов также сообщил, что на форуме будет подписано соглашение между Росморпортом и «Роснефтью» о строительстве на верфи «Звезда» мелкосидящих ледоколов для работы, в том числе, на Севморпути.

Завод «Ямал СПГ» строится тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 гг., он сможет ежегодно выпускать 16,5 млн т СПГ и до 1,2 млн т газового конденсата. Первая линия завода будет введена в этом году. Акционеры проекта – «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Silk Road Fund (9,9%).