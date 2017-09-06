Россия не будет требовать от Китая компенсации за неполное заполнение Сковородино – Мохэ

Россия не будет требовать от Китая компенсации за заполнение в неполном объеме нефтепровода Сковородино - Мохэ, сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Вопрос о компенсации не ставится. Мы конструктивно с нашими коллегами работаем, понимаем их положение и надеемся, что в ближайшее время они выйдут полностью на показатели, оговоренные в соглашении", - сказал он.

«Мы рассчитываем, что с 1 января 2018 г. полностью будет исполняться соглашение. Сейчас идут консультации по этому поводу», - отметил министр.

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщал, что поставки нефти в 2017 г. в Китай запланированы в объеме 30 млн т, в том числе 20 млн т по системе Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО), из которых 16,5 млн т будет перекачано по нефтепроводу Сковородино - Мохэ и 3,5 млн т - через порт Козьмино.

Кроме того, еще 10 млн т будет направлено транзитом через территорию Казахстана.