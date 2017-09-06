Россия предложила китайским партнерам сотрудничать в рамках приватизации «Совкомфлота»

Российские власти готовы сотрудничать с китайскими партнерами в вопросе приватизации «Совкомфлота», заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов в кулуарах Восточного экономического форума.

По его словам, Россия предложила Китаю различные варианты сотрудничества вокруг «Совкомфлота», «работаем на экспертном уровне». При этом он не уточнил, рассматриваются ли японские компании в качестве претендентов на акции «Совкомфлота». «Мы работаем сейчас пока с китайцами», - сказал он.

«Совкомфлот» на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций «Совкомфлота» (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд руб. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен «ВТБ капитал», помогать ему будет Sberbank CIB.