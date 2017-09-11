Сечин спрогнозировал цену на нефть на уровне $40–43 за баррель

В 2018 г. цена на нефть будет колебаться в пределах $40–43 за баррель, считает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24», передает «Интерфакс».

По словам Сечина, на рынок по-прежнему оказывают большое влияние финансовые инструменты США. «Одним из самых существенных факторов наряду с производителями сланцевой нефти является большое влияние финансовых инструментов в США на цены. Девальвирование доллара сейчас составило порядка 20%. Если вы приведете соответствующие коэффициенты, то вы увидите, что в США истинная цена и есть порядка $40 за баррель», – отметил он.