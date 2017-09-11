«Северный поток» остановился на плановый ремонт

«Северный поток» остановился утром в понедельник с началом новых «газовых суток» на ежегодное плановое обслуживание, сообщают европейские газотранспортные операторы.

Давление в трубе начало падать с 5.00 мск и к 7.00 мск прокачка сократилась до нуля.

Ремонт продлится до 22 сентября. В это время будут проводиться планово-предупредительные работы не только на приемном терминале в Грайфсвальде, но и на компрессорной станции Radeland газопровода OPAL.

«Работы включают ежегодное техобслуживание механических компонентов, а также тестирование систем автоматики», – сообщала ранее компания Nord Stream AG.

Одновременно растет транзит через Украину. Номинация на транспортировку газа по ужгородскому коридору через Словакию на понедельник выросла до 199 млн куб. м после 188 млн куб. м, транспортированных в воскресенье. Рост транзита через Украину в дальнейшем может продолжиться, ведь по условиям транзитного договора изменения потока ограничены 5% за сутки.