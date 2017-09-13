Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 сентября 2017 года

Политика

Соперники партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее потенциальные партнеры по правящей коалиции говорят, что Берлину стоит смягчить позицию в отношении Москвы. Это происходит на фоне приближения парламентских выборов в Германии читать на WSJ.com

Комитет по разведке сената США вероятно проведет публичные слушания по поводу активности предположительно связанных с Россией пользователей на платформе Facebook во время президентской гонки в стране читать на WSJ.com

Власти США хотят, чтобы RT и Sputnik были зарегистрированы в стране как иностранные агенты. Это происходит на фоне продолжающегося расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США читать на WSJ.com

США пригрозили ввести санкции против китайских банков и компаний, если Пекин не усилит давление на Северную Корею. По словам президента США Дональда Трампа, последние санкции ООН против Пхеньяна – это «ничто по сравнению с тем, что должно произойти в конечном счете» читать на WSJ.com читать на FT.com

FT постаралась выяснить, какие китайские компании наиболее уязвимы перед угрозой США ввести санкции и как Китай может ответить на это читать на FT.com

Пхеньян пообещал ускорить разработку ядерного оружия и причинить США «боль, которую они еще не испытывали», после того как ООН ужесточила санкции против него читать на FT.com

Новозеландский парламентарий китайского происхождения подозревается в связях с китайскими спецслужбами. Выяснилось, что прежде он много лет преподавал в элитных военных академиях в Китае читать на FT.com

Точка зрения

Уоррен Баффетт является величайшим инвестором. Но у его влияния есть и оборотная сторона, ведь его принципы заключаются в том, чтобы избегать конкуренции и минимизировать вложения капитала в реальную экономику. Этим Баффетт сломал американский капитализм, пишет колумнист FT Робин Хардинг читать на FT.com

Экономика

Австрия привлекла во вторник 3,5 млрд евро путем эмиссии 100-летних облигаций. Спрос инвесторов был высок, и объем их заявок на покупку этих бондов достиг 11,4 млрд евро читать на FT.com

Ураганы «Харви» и «Ирма» вряд ли помешают росту экономики США и тому, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) продолжила повышать процентные ставки, прогнозируют экономисты. Более того, устранение последствий стихии может ускорить экономику читать на FT.com

Доходы американских домохозяйств в 2016 г. выросли до рекордного уровня, а бедность в стране снизилась. Это противоречит тому, о чем говорил Дональд Трамп во время президентской кампании, обещая помочь среднему классу читать на WSJ.com читать на FT.com

Безработица в Великобритании опустилась до самого низкого уровня за 42 года. Но темп роста зарплат остался прежним, а реальные доходы даже немного снизились читать на FT.com

Автомобили

Популярность дизельных автомобилей в Европе снижается, но электромобили пока не могут компенсировать снижение их продаж. Поэтому европейские автопроизводители сосредоточены на увеличении производства бензиновых машин читать на WSJ.com

Власти США заявили, что в прошлогодней фатальной аварии электромобиля Tesla виновата и ее функция автопилота. Они отметили риск того, что технология может быть использована и на непредназначенных для нее дорогах читать на WSJ.com читать на FT.com

Администрация президента США Дональда Трампа пообещала, что власти не будут мешать разработке самоуправляемых автомобилей чрезмерным регулированием отрасли читать на WSJ.com читать на FT.com

Энергоресурсы

Нигерия будет сопротивляться любым попыткам ограничить ее нефтедобычу на встрече с ОПЕК и Россией в сентябре, заявил ее министр нефти Эммануэль Качикву. Но это угрожает помешать их попыткам сократить глобальный избыток предложения нефти читать на FT.com

Саудовская Аравия хочет по-другому бороться с избытком предложения нефти. Она предлагает ограничить экспорт нефти, а не добычу читать на WSJ.com

Почти 60 000 электриков из США и Канады прибыли во Флориду и другие штаты, чтобы восстановить электроснабжение после урагана «Ирма». Из-за него более 15 млн человек остались без электричества читать на WSJ.com

Seadrill подала заявление о банкротстве и защите от кредиторов. Это одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся бурением на шельфе. Она планирует реструктурировать долг размером около $10 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Goldman Sachs признает, что торговля ценными бумагами вряд ли продолжит обеспечивать ему рост выручки. Поэтому банк теперь стремится расти за счет кредитования читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон выступил с резкой критикой в адрес биткоинов. Он назвал их «мошенничеством» и заявил, что они хуже «луковиц тюльпанов» читать на FT.com

Руководители крупных банков и других финансовых организаций с Уолл-стрит продолжают поддерживать Дональда Трампа, несмотря на роспуск его консультативного совета, состоявшего из бизнесменов читать на FT.com

Курс иены к доллару США вырос более чем на 6% с начала года, однако хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы в основном открывают короткие позиции по японской валюте читать на WSJ.com

Всего за четыре года Yu’e Bao стал крупнейшим в мире фондом денежного рынка, а размер его активов достиг $211 млрд. Фонд был создан Ant Financial Services Group, которая аффилирована с китайским интернет-гигантом Alibaba. Однако рост Yu’e Bao и других похожих фондов стал волновать китайских регуляторов читать на WSJ.com

Технологии

Apple во вторник представила новинки, в том числе премиальную модель iPhone X. Компания делает ставку на то, что некоторые пользователи будут готовы заплатить за нее более $1000 читать на WSJ.com читать на FT.com

Анимодзи, в которых используется распознавание лиц, демонстрируют, как Apple сочетает развитие передовых технологий с попытками угодить людям читать на FT.com

Фонд прямых инвестиций Bain Capital подписал меморандум о взаимопонимании с Toshiba о намерении приобрести ее подразделение полупроводников. Группа инвесторов, которую возглавляет Bain, включает Apple и Dell, и она предлагает за этот бизнес более $18 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Медиабизнес

Google планирует отказаться от своей политики, позволяющей пользователям обходить пэйволлы новостных сайтов, заявил гендиректор News Corp. Роберт Томсон. Это может помочь онлайн-изданиям увеличить число подписчиков читать на WSJ.com

Британское правительство решило более пристально рассмотреть предложение 21st Century Fox о покупке оставшейся доли в Sky за 11,7 млрд фунтов. Оно отметило серию скандалов, которые потрясли Fox News. Также власти изучат приверженность Fox британским стандартам вещания читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Philip Morris пообещала выделить $1 млрд на исследования, направленные на сокращение курения табака. Она признает вред курения, поэтому хочет найти альтернативу сигаретам читать на FT.com

Недвижимость

Около половины переносных домов в штате Флорида не застрахованы, поэтому ураган «Ирма» поставил их владельцев в непростую ситуацию читать на WSJ.com

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