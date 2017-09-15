Власти Москвы фиксируют рост посещаемости столичных торговых центров

Мэрия Москвы отмечает, что с начала лета в столичных торговых центрах прибавилось покупателей. Впервые с середины кризисного 2014 г. индекс посещаемости торговых центров Москвы (Watcom Shopping Index) показал рост покупательского потока, говорится в сообщении департамента экономической политики и развития города.

По данным исследования, в июне этого года число покупателей в торговых центрах Москвы увеличились на 0,3%, а в июле на – 1,1% по сравнению с данными за июнь - июль прошлого года.

Watcom Shopping Index – индекс посещаемости торговых центров Москвы, показывающий динамику среднесуточного количества посетителей на квадратный метр торговой площади. Выборка индекса составляет порядка 90 основных торговых центров Москвы площадью от 5000 кв. м.