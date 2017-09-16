«Коммерсантъ» узнал детали дела о хищениях в компании Артема Чайки

Следователи вскрыли крупную растрату в ООО «Нерудная компания “Бердяуш”», совладельцем которой является сын генерального прокурора России Артем Чайка. По данным следствия, у компании было похищено не менее 150 млн руб.

Как сообщает «Коммерсантъ», руководство НК «Бердяуш» с ведома Артема Чайки обратилось с заявлением в правоохранительные органы после того, как проверка деятельности компании за 2012–2014 гг. выявила недостачу в 150 млн руб.

Подозрение в растрате пало на трех бывших гендиректоров ООО: Дмитрия Супруна, Екатерину Красникину и Владимира Гаца, а также их заместителя по экономике — Елену Дорожевич. Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой лиц и в особо крупном размере), они арестованы.

По версии обвинения, с 2012 г. по октябрь 2014 г. со счетов НК «Бердяуш» было незаконно списано не менее 150 млн руб. Деньги переводились на счет не существующего ныне ООО «Русская промышленная корпорация».